Конференция по восстановлению Украины и санкции ЕС против России: новости за 21 июня

Вчера, 21 июня 2023 года, в Лондоне начала свою работу конференция по восстановлению Украины. А послы ЕС согласовали новый пакет санкций против России.

Война России против Украины: последние новости

В Лондоне стартовала конференция по восстановлению Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает создавать основу для мира, которая основывается, в частности, на единстве, безопасности и демократии.

Он отметил, что на конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Лондоне, союзники должны переходить от видения к соглашениям, а от соглашений к реальным проектам.

Так, президент отметил, что в Лондоне присутствует украинская делегация, которая представит конкретные вещи, которые страна предлагает сделать вместе.

Послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России

Послы Европейского союза вчера, 21 июня, согласовали 11-й пакет санкций против России.

"Сегодня послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России", - заявило Шведское председательство в Совете ЕС.

Отмечается, что пакет включает меры, направленные на противодействие обходу санкций и отдельным листингам.

Блинкен пообещал Украине 1,3 млрд долларов на энергосистему и инфраструктуру

США выделят дополнительные 1,3 млрд долларов в помощь Украине в восстановлении после российского вторжения. Большинство средств будут направлены на восстановление энергосистемы страны и критически важную инфраструктуру.

"Сейчас я хочу сказать, что при содействии Конгресса США мы предоставим новый пакет финансовой помощи более чем на 1 млрд долларов. В частности, мы инвестируем около 520 млн долларов, чтобы отстроить объекты критической энергетической инфраструктуры Украины", - сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, еще 657 млн долларов пойдут на восстановление жизненно важной инфраструктуры, включая железнодорожные линии, порты и пограничные переходы. Еще 100 млн долларов помогут оцифровать таможенные системы Украины, чтобы "повысить скорость и сократить коррупцию".

Британия объявила о помощи Украине в размере 3 млрд долларов

Британия объявила о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 3 млрд долларов в течение следующих трех лет.

"В течение трех лет мы предоставим кредитные гарантии на сумму 3 миллиарда долларов, мы также запускаем новый британско-украинский технологический мост для содействия инвестициям и талантам, а также поддержку "зеленой" энергетики и многое другое - все это часть огромных коллективных усилий союзников и партнеров со всего мира, в том числе значительной новой поддержки со стороны ЕС, о которой также будет объявлено на этой неделе", - заявил премьер-министр Британии Риши Сунак.

Латвия предоставляет Украине все свои боевые вертолеты, - премьер

Латвия вскоре завершит передачу Украине всего своего флота вертолетов. Последние воздушные суда уже готовят к отправке.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш напомнил, что еще в конце 2021 года власти страны приняли решение о передаче Украине переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Их доставили украинцам за день до начала полномасштабного вторжения России.

"С тех пор наше правительство потратило более 1,3% нашего ВВП на все виды помощи Украине, из которых более 1% - только на военные нужды. Итак, все наши ракеты Stinger сейчас в Украине. У нас есть флот вертолетов, все эти вертолеты - последние сейчас перекрашиваются, чтобы быть пригодными к использованию и выглядеть хорошо - мы отправляем в Украину", - подчеркнул глава правительства.

Украинский шпион под кожей Кремля. Портрет Буданова от журнала The Economist

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов раздражает руководство России и буквально влез под кожу Кремля. С начала полномасштабной войны его влияние возросло, и некоторые даже предполагают, что его может ждать политическая карьера.

Чтобы парализовать опытных офицеров военной разведки надо много усилий. И атака на штаб на Рыбальском острове в Киеве в марте 2022 года переступила этот порог. Военные говорят об ужасе, когда летели ракеты, выбивало окна, а старые здания разрушались.

Те, кто ждал генерал-майора Буданова в его приемной, упали на пол. Через несколько минут открылась дверь, и вышел начальник военной разведки.

Данилов допустил кадровые решения на предстоящем заседании СНБО по укрытиям в Украине

Очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны пройдет уже в эту пятницу, 23 июня. Ключевой темой станут укрытия в Украине, могут быть приняты кадровые решения.

По словам секретарь СНБО Алексея Данилова, после трагической гибели трех человек в Киеве, которые не смогли попасть в укрытие, было дано задание проверить все укрытия на территории нашей страны.

Данилов уточнил, что проверка уже состоялась. Результаты рассмотрят на заседании СНБО - докладывать будут министр внутренних дел Игорь Клименко и еще один неназванный министр, который отвечал за проверки (речь идет о министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Александре Камышине).

"По результатам докладов будут приняты соответствующие решения. Я не исключаю, что могут быть приняты и кадровые решения с учетом чувствительности вопросов, которые рассматриваются по состоянию на сегодня", - добавил секретарь СНБО.

Румыния поддержала вступление Украины в НАТО, - Кулеба

Румыния поддержала членство Украины в Североатлантическом альянсе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в среду, 21 июня, провел первую личную встречу со своей румынской коллегой Луминицой Одобеску.

Глава МИД Украины выразил благодарность румынским партнерам за поддержку вступления в НАТО.

Резников впервые побеседовал с министром обороны Израиля

Министр обороны Украины Алексей Резников впервые провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Йоавом Галантом.

Резников заявил, что министры провели очень продуктивный разговор.

"Мы обсудили текущую ситуацию на месте и перспективы проекта по защите украинцев от угроз с воздуха. Иранские беспилотники представляют угрозу безопасности для обеих наших стран. Мы рассчитываем на помощь Израиля в противодействии этому", - написал министр обороны Израиля.

Отметим, что разговор между министрами обороны стран состоялся впервые. Причем Галант возглавил оборонное ведомство Израиля 5 месяцев назад.

Остатки дождей и жара. Синоптики рассказали о погоде сегодня в Украине

Погода в Украине в четверг, 22 июня, будет наконец напоминать настоящее лето. Температура воздуха поднимется до 30 градусов, но местами все же ожидаются дожди с грозами.

"Дожди, местами с грозами, пройдут в западных областях Украины, вероятные локальные в Житомирской и Винницкой областях", - рассказала она.

А вот на востоке, юге, большинстве центральных и северных областей будет преобладать сухая солнечная погода.

Что касается температуры воздуха, в течение дня 22 июня максимальная температура будет +25...+30 градусов.