Безопасность, демократия и не только. Зеленский назвал пять направлений для создания основы для мира

Украина предлагает создавать основу для мира, которая основывается, в частности, на единстве, безопасности и демократии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на конференции по восстановлению Украины.

Он отметил, что на конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Лондоне, союзники должны переходить от видения к соглашениям, а от соглашений к реальным проектам.

Так, президент отметил, что в Лондоне присутствует украинская делегация, которая представит конкретные вещи, которые страна предлагает сделать вместе.

В то же время Зеленский наметил пять направлений, по которым Украина начала создавать основу для мира.

"Первое - потенциал единства. Второе - потенциал стабильности. Третье - потенциал роста. Четвертое - потенциал безопасности. И пятое, чрезвычайно важное, - это потенциал демократии", - сказал президент.

Украинская формула мира

Зеленский представил украинскую формулу мира для окончания войны еще в ноябре 2022 года. Инициатива состоит из 10 пунктов и предусматривает возобновление контроля Украины над своей территорией, возвращение пленных, а также преследование военных преступников.

Кроме того, украинская формула мира также предусматривает гарантию радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.

Добавим, что президент Зеленский о желании провести мирный саммит в символическую дату - 500 дней полномасштабной войны. Дания и Швеция уже согласились провести мероприятие.

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