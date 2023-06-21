Блинкен пообещал Украине 1,3 млрд долларов на энергосистему и инфраструктуру

США выделят дополнительные 1,3 млрд долларов на помощь Украине в восстановлении после российского вторжения. Большая часть средств будет направлена на восстановление энергосистемы страны и критически важной инфраструктуры.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции по восстановлению Украины в Лондоне, сообщает РБК-Украина

"Сейчас я хочу сказать, что при содействии Конгресса США мы предоставим новый пакет финансовой помощи более чем на 1 млрд долларов. В частности, мы инвестируем около 520 млн долларов, чтобы отстроить объекты критической энергетической инфраструктуры Украины", - сказал он.

По его словам, еще 657 млн долларов пойдут на восстановление жизненно важной инфраструктуры, включая железнодорожные линии, порты и пограничные переходы. Еще 100 млн долларов помогут оцифровать таможенные системы Украины, чтобы "повысить скорость и сократить коррупцию".

Как отметил Блинкен, восстановление, - "это нечто большее, чем просто обеспечение людей тем, что им нужно для выживания - едой и водой".

"Восстановление - это закладка фундамента для процветания Украины как безопасной, независимой страны, полностью интегрированной с Европой, связанной с рынками по всему миру", - добавил он.

По его словам, США инвестируют сотни миллионов долларов, чтобы усилить цифровой сектор Украины, помочь побороть коррупцию и помочь украинским бизнесам, которые находятся в финансовом кризисе.

Блинкен сказал, что новая помощь дополнит более чем 20 млрд долларов экономической помощи и помощи в целях развития, которую Соединенные Штаты предоставили Украине.

Согласно заявлению Госдепартамента США, благодаря новому финансированию общий объем финансирования США для Украины составит около 64 млрд долларов. Деньги США добавятся к большему пакету финансовой помощи от Европейской комиссии, которая предложила 50 млрд евро для финансирования текущих расходов украинского правительства и неотложных приоритетов восстановления.

Конференция в Лондоне

Как сообщало РБК-Украина, сегодня в Лондоне проходит конференция, посвященная восстановлению Украины. В ней принимают участие более тысячи представителей из 61 страны, включая чиновников, представителей неправительственных организаций и сотни бизнес-лидеров и предпринимателей.

Среди выступающих на конференции президент Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен, госсекретарь США, Энтони Блинкен, президент Украины, Владимир Зеленский, глава правительства Украины, Шмыгаль, а также премьер-министр Великобритании, Риши Сунак.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Риши Сунак во время Конференции по восстановлению Украины Лондоне объявил о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 3 млрд долларов в течение следующих трех лет. Кроме того, Сунак объявил о системе страхования военных рисков с целью ускорить восстановление Украины.