ua ru
Ср, 21 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Остатки дождей и жара. Синоптики рассказали о погоде завтра в Украине

Новина українською →
Украина, Среда 21 июня 2023 12:58
Остатки дождей и жара. Синоптики рассказали о погоде завтра в Украине Фото: синоптики дали прогноз в Украине на 22 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине в четверг, 22 июня, будет наконец-то напоминать настоящее лето. Температура воздуха поднимется до +30 градусов, но местами ожидаются дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Дожди, местами с грозами, пройдут в западных областях Украины, вероятны локальные в Житомирской и Винницкой областях", - рассказала она.

А вот на востоке, юге, большинстве центральных и северных областей будет преобладать сухая солнечная погода.

Что касается температуры воздуха, в течение дня 22 июня максимальная температура будет +25...+30 градусов.

"Немного свежее на крайнем востоке Украины, +23+26 градусов", - констатировала синоптик.

Погода в Киеве

В столице 22 июня осадков не ожидается, завтра днем будет жарко, +28...+30 градусов.

Погода в Украине

Как сообщали синоптики, на этой неделе погода в Украине будет опять дождливой. Однако в четверг будет без осадков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве
NEWS
Буданов отрицает возможность ядерного удара РФ: идиотов там не так много
Буданов отрицает возможность ядерного удара РФ: идиотов там не так много
DAILY
Кандидат на защиту. Почему Украине не было места в НАТО и что изменила война с Россией
Дмитрий Левицкий, Милан Лелич Кандидат на защиту. Почему Украине не было места в НАТО и что изменила война с Россией