Остатки дождей и жара. Синоптики рассказали о погоде завтра в Украине

Погода в Украине в четверг, 22 июня, будет наконец-то напоминать настоящее лето. Температура воздуха поднимется до +30 градусов, но местами ожидаются дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"Дожди, местами с грозами, пройдут в западных областях Украины, вероятны локальные в Житомирской и Винницкой областях", - рассказала она.

А вот на востоке, юге, большинстве центральных и северных областей будет преобладать сухая солнечная погода.

Что касается температуры воздуха, в течение дня 22 июня максимальная температура будет +25...+30 градусов.

"Немного свежее на крайнем востоке Украины, +23+26 градусов", - констатировала синоптик.

Погода в Киеве

В столице 22 июня осадков не ожидается, завтра днем будет жарко, +28...+30 градусов.

Погода в Украине

Как сообщали синоптики, на этой неделе погода в Украине будет опять дождливой. Однако в четверг будет без осадков.