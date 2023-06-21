Оккупанты устраивают "безумные штурмы", пытаясь завладеть Марьинкой

Оккупанты пытаются устраивать многочисленные штурмы позиций украинских сил, чтобы завладеть Марьинкой. Главной целью РФ остается выход на административные границы Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенный пресс-центр сил обороны таврического направления.

Марьинское направление

Враг продолжает штурмовать с флангов с задачей завладеть Марьинкой и создать условия для захвата Авдеевки.

"Это вкладывается в общую стратегию российских войск выйти на административные границы Донецкой области", - говорит спикер.

В то же время силы обороны таврического направления надежно обороняются и держат оборонительные редуты в районе Марьинки и на Марьинском направлении.

"С задачей завладеть взводными опорными пунктами первого эшелона, враг совершал бешеные днем 11 штурмов, ночью 3, но успеха не имел", - добавляют в сводке.

Бердянское и Мелитопольское направления

Здесь продолжаются тяжелые бои буквально за каждый метр украинской земли.

"Вектор наших атак Новоданиловка - Роботино, Малая Токмачка - Вербовое, Вольное поле - Макаровка", - рассказали военные.

Вектор атак ВСУ на Бердянском и Мелитопольском направлениях (deepstatemap.live)

Здесь, согласно сводке, ВСУ имеют частичный успех и закрепляются на занятых рубежах, но враг пытается не допустить дальнейшее продвижение ВСУ и несет потери.

Потери РФ на таврическом направлении

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1119 огневых задач.

За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили 280 оккупантов, уничтожено и повреждено 68 единиц вооружения и военной техники.