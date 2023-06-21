У ВСУ есть успех в Луганской области, закрепляются на занятых рубежах, - Маляр
В Луганской области ВСУ провели успешные наступательные действия в районе Белогоровки, закрепляются на занятых рубежах. Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя министра обороны Анны Маляр.
"На направлении Белогоровка - Шипиловка, наши войска вели наступательные действия, имели частичный успех. Сейчас закрепляются на достигнутых рубежах", - рассказала она.
У ВСУ есть успех в Луганской области, закрепляются на занятых рубежах (deepstatemap.live)
Лиманское и Бахмутское направление
По словам Маляр, украинские силы обороны продолжают сдерживать масштабное наступление российских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях.
"Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах Ямполевка и Серебрянское лесничество Донецкой области", - констатировала замминистра.
Она добавила, что вблизи Бахмута ситуация неизменна, ежедневно проходят по несколько боевых столкновений, линия стабильна.
Мелитопольское и Бердянское направление
Силы обороны Украины продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
"За прошедшие сутки имели частичный успех, закреплялись на достигнутых рубежах и выравнивали линию фронта", - говорит представитель Минобороны.
Ситуация на востоке
Маляр заверила, что на востоке наши войска крепко держат позиции, отражая постоянные вражеские атаки и нанося оккупанту максимальные потери.
"Восток остается основным направлением наступления противника. Цель - выйти на границы Донецкой и Луганской областей", - добавила она.
Ситуация на фронте
О том, что на Лимано-Купянском направлении идут особенно тяжелые бои говорил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев 20 июня. В частности, как рассказывал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, российские оккупанты активизировались на Лимано-Купянском направлении. Но украинские военные нанесли врагу значительные потери, убив почти 150 военных.
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