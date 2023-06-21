У ВСУ есть успех в Луганской области, закрепляются на занятых рубежах, - Маляр

В Луганской области ВСУ провели успешные наступательные действия в районе Белогоровки, закрепляются на занятых рубежах. Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя министра обороны Анны Маляр.

"На направлении Белогоровка - Шипиловка, наши войска вели наступательные действия, имели частичный успех. Сейчас закрепляются на достигнутых рубежах", - рассказала она.

У ВСУ есть успех в Луганской области, закрепляются на занятых рубежах (deepstatemap.live)

Лиманское и Бахмутское направление

По словам Маляр, украинские силы обороны продолжают сдерживать масштабное наступление российских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях.

"Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах Ямполевка и Серебрянское лесничество Донецкой области", - констатировала замминистра.

Она добавила, что вблизи Бахмута ситуация неизменна, ежедневно проходят по несколько боевых столкновений, линия стабильна.

Мелитопольское и Бердянское направление

Силы обороны Украины продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"За прошедшие сутки имели частичный успех, закреплялись на достигнутых рубежах и выравнивали линию фронта", - говорит представитель Минобороны.

Ситуация на востоке

Маляр заверила, что на востоке наши войска крепко держат позиции, отражая постоянные вражеские атаки и нанося оккупанту максимальные потери.

"Восток остается основным направлением наступления противника. Цель - выйти на границы Донецкой и Луганской областей", - добавила она.

Ситуация на фронте

О том, что на Лимано-Купянском направлении идут особенно тяжелые бои говорил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев 20 июня. В частности, как рассказывал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, российские оккупанты активизировались на Лимано-Купянском направлении. Но украинские военные нанесли врагу значительные потери, убив почти 150 военных.