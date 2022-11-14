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Коммунальщики обследовали водопровод Днепр-Николаев: что обнаружили

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Украина, Понедельник 14 ноября 2022 00:44
Коммунальщики обследовали водопровод Днепр-Николаев: что обнаружили Фото: коммунальщики обследовали водопровод Днепр-Николаев (МКП "Николаевводоканал")
Автор: Антон Малиновский

Николаевские коммунальщики обследовали 36 км водопровода Днепр-Николаев и обнаружили повреждения в четырех местах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию МКП "Николаевводоканал".

"В четырех местах есть повреждения разной степени. Также есть повреждения насосной станции, где осуществляется водозабор. Главное, что все возможно будет отремонтировать", - заявили на предприятии.

Коммунальщики разрабатывают алгоритм действий, готовят необходимые для ремонта материалы и ждут, пока работники ГСЧС проведут разминирование территории.

Напомним, что на территории деоккупированной Херсонской области саперы начали работу по разминированию и восстановлению водопровода, который подавал питьевую воду Николаеву.

Ранее РБК-Украина писала о том, что ВСУ освободили всю территорию Николаевской области на правом берегу реки Днепр.

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