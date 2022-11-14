Коммунальщики обследовали водопровод Днепр-Николаев: что обнаружили

Николаевские коммунальщики обследовали 36 км водопровода Днепр-Николаев и обнаружили повреждения в четырех местах.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию МКП "Николаевводоканал".

"В четырех местах есть повреждения разной степени. Также есть повреждения насосной станции, где осуществляется водозабор. Главное, что все возможно будет отремонтировать", - заявили на предприятии.

Коммунальщики разрабатывают алгоритм действий, готовят необходимые для ремонта материалы и ждут, пока работники ГСЧС проведут разминирование территории.