Коммунальщики обследовали водопровод Днепр-Николаев: что обнаружили
Николаевские коммунальщики обследовали 36 км водопровода Днепр-Николаев и обнаружили повреждения в четырех местах.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию МКП "Николаевводоканал".
"В четырех местах есть повреждения разной степени. Также есть повреждения насосной станции, где осуществляется водозабор. Главное, что все возможно будет отремонтировать", - заявили на предприятии.
Коммунальщики разрабатывают алгоритм действий, готовят необходимые для ремонта материалы и ждут, пока работники ГСЧС проведут разминирование территории.
Напомним, что на территории деоккупированной Херсонской области саперы начали работу по разминированию и восстановлению водопровода, который подавал питьевую воду Николаеву.
Ранее РБК-Украина писала о том, что ВСУ освободили всю территорию Николаевской области на правом берегу реки Днепр.
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