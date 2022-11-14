Комунальники обстежили водогін Дніпро-Миколаїв: що виявили

Миколаївські комунальники обстежили 36 км водогону Дніпро-Миколаїв та виявили пошкодження у чотирьох місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на публікацію МКП "Миколаївводоканал".

"В чотирьох місцях є пошкодження різного ступеню. Також є пошкодження насосної станції, де здійснюється водозабір. Головне, що все можливо буде відремонтувати", - заявили на підприємстві.

Наразі комунальники розробляють алгоритм дій, готують необхідні для ремонту матеріали та чекають, поки працівники ДСНС проведуть розмінування території.