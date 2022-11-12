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Ким озвучил ориентировочные сроки восстановления водоснабжения в Николаеве

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Николаев, Суббота 12 ноября 2022 18:42
Ким озвучил ориентировочные сроки восстановления водоснабжения в Николаеве Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На территории деоккупированной Херсонской области саперы приступили к работе по разминированию и восстановлению водопровода, который подавал питьевую воду в Николаев.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Не сильно разворовали станцию ​​подкачки воды, которая была для забора для Николаева чистой воды. Две из пяти точек, которые, возможно, были взорваны, мы обследовали – они взорваны в Мирном и Киселевке. Много мин, много работы, там помогает ГСЧС из Николаева и дополнительно отправляют к нам два экипажа из Черкасс. Завтра начнем первую точку разминировать", – отметил Ким.

Ким озвучил ориентировочные сроки восстановления водоснабжения в НиколаевеПо его словам, на разминирование первой точки нужно 5 дней и 10 на вторую. Однако они разминироваться будут поочередно и времени может потребоваться больше.

"Чуда – завтра-послезавтра – воды не будет. То есть минимум 15 дней на данный момент и еще мы не видели следующие три точки. Но в ближайшей перспективе вода будет. Мы понимаем, что это реально все восстановить. Средства и силы для этого есть. Поэтому нам, николаевцам, недолго осталось мучиться, будем возвращать воду, - подчеркнул глава Николаевской ОВА.

Ким озвучил ориентировочные сроки восстановления водоснабжения в Николаеве

Ранее Ким сообщил, что на освобожденных территориях Николаевской области отсутствуют вода, свет и связь. Уже в ближайшее время населенные пункты будут возвращаться к нормальной жизни.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ВСУ освободили всю территорию Николаевской области на правом берегу реки Днепр.

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Николаев Николаевская область Виталий Ким
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