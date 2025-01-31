НБУ ожидает повышения тарифов на коммуналку: когда это произойдет

НБУ ожидает, что в течение 2025 года действующие тарифы на газ, отопление и поставку горячей воды не будут пересматриваться. Повышение возможно с 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет " Национального банка Украины (январь 2025 года).

"Предполагается постепенное повышение акцизов и тарифов ЖКХ, однако сроки и параметры корректировки последних являются сферой неопределенности и, соответственно, риском для прогноза инфляции", - говорится в обзоре.

Прогноз построен на предположении о неизменности отдельных тарифов на услуги ЖКХ (газ, отопление и снабжение горячей водой) в течение 2025 года.

Однако сложное состояние в энергетике и государственном бюджете может обусловить корректировку тарифов в последующие годы. "Предполагается, что с 2026 года может начаться постепенное приведение тарифов к экономически обоснованным уровням", - говорится в документе.

По данным НБУ, неопределенность со сроками и величиной корректировки энергетических тарифов является отдельным риском для прогноза по инфляции. Значительное повышение стоимости энергоносителей для быстрого устранения дисбалансов в энергетическом секторе усилит инфляционное давление и обусловит потребность в увеличении субсидий для населения.

"С другой стороны, длительная отсрочка решений по приведению тарифов на услуги ЖКХ к экономически обоснованным уровням приведет к более низким показателям инфляции, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшать финансовое состояние государственных энергокомпаний. Это будет создавать дополнительные риски для инвестиционного потенциала отрасли, усиливать риски нестабильности на энергетическом рынке, а ценовое давление будет только откладываться на будущее", - добавили в НБУ.

Частичный мораторий

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды.

Из-за этого средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине в декабре 2024 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 18,9%. Причиной стало повышение цен на электроэнергию.