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НБУ ожидает повышения тарифов на коммуналку: когда это произойдет

Украина, Пятница 31 января 2025 09:15
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НБУ ожидает повышения тарифов на коммуналку: когда это произойдет Фото: мораторий на повышение тарифов на газ и отопление могут отменить в 2026 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

НБУ ожидает, что в течение 2025 года действующие тарифы на газ, отопление и поставку горячей воды не будут пересматриваться. Повышение возможно с 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (январь 2025 года).

"Предполагается постепенное повышение акцизов и тарифов ЖКХ, однако сроки и параметры корректировки последних являются сферой неопределенности и, соответственно, риском для прогноза инфляции", - говорится в обзоре.

Прогноз построен на предположении о неизменности отдельных тарифов на услуги ЖКХ (газ, отопление и снабжение горячей водой) в течение 2025 года.

Однако сложное состояние в энергетике и государственном бюджете может обусловить корректировку тарифов в последующие годы. "Предполагается, что с 2026 года может начаться постепенное приведение тарифов к экономически обоснованным уровням", - говорится в документе.

По данным НБУ, неопределенность со сроками и величиной корректировки энергетических тарифов является отдельным риском для прогноза по инфляции. Значительное повышение стоимости энергоносителей для быстрого устранения дисбалансов в энергетическом секторе усилит инфляционное давление и обусловит потребность в увеличении субсидий для населения.

"С другой стороны, длительная отсрочка решений по приведению тарифов на услуги ЖКХ к экономически обоснованным уровням приведет к более низким показателям инфляции, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшать финансовое состояние государственных энергокомпаний. Это будет создавать дополнительные риски для инвестиционного потенциала отрасли, усиливать риски нестабильности на энергетическом рынке, а ценовое давление будет только откладываться на будущее", - добавили в НБУ.

Частичный мораторий

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды.

Из-за этого средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине в декабре 2024 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 18,9%. Причиной стало повышение цен на электроэнергию.

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Тарифы на ЖКХ Национальный банк Украины
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