Кому реально сняться с розыска после уплаты штрафа от ТЦК онлайн: объяснение адвоката

Суббота 11 октября 2025 09:05
Кому реально сняться с розыска после уплаты штрафа от ТЦК онлайн: объяснение адвоката Оплата штрафа от ТЦК онлайн поможет сняться с розыска не каждому (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова
Эксперт: Наталья Гнатик

Возможность оплаты штрафа за нарушение воинского учета дистанционно (онлайн) появилась в Украине летом 2025 года. Однако сняться с розыска "окончательно" это поможет не каждому.

Кому именно оплата штрафа от территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) онлайн поможет сняться с розыска, рассказала адвокат АО "Актум" Наталья Гнатик в материале РБК-Украина "Опция не для всех. Почему уплата штрафа онлайн не спасает от ТЦК".

Оплата штрафа от ТЦК онлайн: кому это поможет сняться с розыска

В целом, по словам юристов, возможность оплатить штраф за нарушение воинского учета онлайн - хорошая опция. Однако "срабатывает" она не для всех, ведь случаи бывают разные.

То есть результат оплаты штрафа зависит от того, какая ситуация у конкретного человека.

"Если вы оплатили штраф и думаете, что это раз и навсегда решит ситуацию с розыском, и никто больше не будет вас искать - так это не работает", - объяснила Гнатик.

В то же время она отметила, что "это действительно может быть хорошим выходом".

"Это не прописано в законах, но на практике так работает: вы платите штраф, вас снимают с розыска и вы решаете ваши вопросы с ТЦК дальше. То есть такая уплата штрафа дает время, короткое или не очень - найти работу с бронированием, найти законные основания для отсрочки и решать дальше все это в законном поле", - поделилась эксперт.

По ее словам, уплата штрафа является действенным механизмом и помогает решить проблему тогда, когда до этого человек ничего не нарушал, выполнял все требования закона, но "пропустил какую-то одну повестку" (было зафиксировано какое-то одно нарушение).

Это, например, может быть ситуация, когда человек вовремя не пришел по повестке (но только если такая повестка была одна, а не много подряд).

При таких обстоятельствах нарушитель признает вину, платит штраф, пометка "в розыске" успешно исчезает и может в дальнейшем больше не появляться.

Если же после этого будет совершено новое потенциальное нарушение, то может появиться и потенциальный новый "розыск".

"У кого какое-то одно нарушение, оплата штрафа онлайн - это действенный и полезный механизм. У кого же нарушений много - перспектива решения проблем уплатой штрафа онлайн невелика", - рассказала Гнатик.

Она сообщила, что в ее практике были разные кейсы.

Например, когда человек оплачивал штраф и дальше оперативно подавался на бронирование (и проблем не возникало). Другие платили штраф и оформляли отсрочку.

Бывают и противоположные случаи - когда человек оплатил штраф, но с розыска его до сих пор не сняли.

В завершение адвокат признала, что бывают ситуации, когда в розыск человек попадает "просто так".

"К сожалению, это - не редкость. Цель людей - сняться с розыска. А цель ТЦК - не наполнение государственного бюджета уплатой штрафов, а мобилизация. Оплата штрафа для ТЦК - не основная цель. Все это понимают, но никто фактически не может на это повлиять", - подытожила эксперт.

Напомним, ранее в ТЦК объяснили, где можно получить повестку и кто имеет право ее вручить.

Кроме того, мы рассказывали, что нужно знать каждому гражданину о всеобщей мобилизации в Украине и наказании за нарушение воинского учета.

Читайте также, сколько украинцев игнорируют штрафы за нарушение мобилизационных правил, возможно ли отменить штраф в самом ТЦК и какие решения принимают украинские суды.

Важно: Этот материал носит исключительно ознакомительный характер и не является юридической консультацией. РБК-Украина не несет ответственности за действия, совершенные на основе этой информации. В случае необходимости в правовой помощи или толковании законодательства рекомендуем обратиться к квалифицированному юристу.

