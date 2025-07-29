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Назван лучший ужин в жару

Вторник 29 июля 2025 10:00
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Назван лучший ужин в жару Что полезно есть на ужин летом (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук, Ірина Сандул

В жаркое время года организм нуждается в более легкой пище, но важно не потерять баланс питательных веществ. Какой ужин летом будет лучшим для здоровья, энергии и хорошей формы?

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала гастроэнтеролог-диетолог, Заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук и профессор Галина Анохина.

Варианты полезного ужина

По словам эксперта, не страшно, если летом человек пропустит обед. Тогда нужно, чтобы был правильный и не чрезмерный ужин.

Лучше всего ужинать легкими блюдами, которые богаты белком. Потому что восстановление утраченных в течение дня тканей организма происходит ночью.

Днем организм тратит энергию на движение и труд. При этом преимущественно расходуются жиры и углеводы.

"Ночь - это время для восстановления, ведь в течение дня погибает определенное количество клеток. И ночью организм "ремонтирует" то, что мы потеряли днем. А для того, чтобы "ремонтировать", организму нужен белок. Ведь фактически все клетки организма и ткани - это белок", - объяснила Анохина.

Эксперт добавила, что удачным выбором для ужина является омлет и овощи, или кусочек курятины и овощи. Важно, чтобы вечером не есть много углеводов. Лучше их потреблять утром и на обед, когда у человека есть большая потребность в глюкозе.

Диетолог добавила, что так нужно питаться независимо от времени года.

Что есть летом

Тогда как в летнюю жару с потом организм теряет натрий. На потерю натрия негативно реагируют надпочечники. Поэтому пищу стоит немного больше подсаливать, но если нет противопоказаний по состоянию здоровья.

Стоит помнить, что рекомендуемая суточная норма соли - 5 г в день (примерно 1 чайная ложка).

Также необходимо следить за водным балансом, то есть употреблять в жару больше жидкости, чтобы избежать обезвоживания.

Много воды содержат фрукты, ягоды и фрукты. Среди них:

  • огурцы - 96% воды
  • сельдерей - 95%
  • помидоры - 94%
  • кабачки/цуккини - 94%
  • арбуз - 92%
  • дыня - 90%
  • грейпфрут - 90%
  • ананас - 86%
  • персики и абрикосы - 85-89%

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