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5 продуктов, которыми чаще всего травятся летом: что стоит знать каждому

Воскресенье 27 июля 2025 12:15
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5 продуктов, которыми чаще всего травятся летом: что стоит знать каждому Фото: Эти продукты вызывают отравление в жару (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Летний сезон - это не только время отдыха, но и период повышенного риска пищевых отравлений. Высокие температуры создают идеальные условия для размножения бактерий, поэтому некоторые привычные продукты могут стать опасными буквально за несколько часов.

РБК-Украина рассказывает о топ-5 продуктов, которые чаще всего вызывают пищевые отравления летом и на что стоит обратить внимание.

Яйца и блюда из них

Сырые или недостаточно термически обработанные яйца - источник сальмонеллы. Особенно опасны домашние яйца, которые хранятся без холодильника. Омлеты, заправки с желтками, домашний майонез, все это потенциально опасно без надлежащей обработки.

Мясо и колбасные изделия

В жару мясо портится очень быстро. Купленные на стихийном рынке шашлык или сосиски, пролежавшие несколько часов без холодильника, могут вызвать серьезное отравление. Даже запакованное мясо в магазине может быть опасным, если нарушался температурный режим.

Майонезные салаты

Салаты типа "Оливье", "Шуба" или с крабовыми палочками - это бомба замедленного действия в жару. Майонез - идеальная среда для бактерий, которые активизируются уже через 1-2 часа вне холодильника. Такие блюда следует готовить непосредственно перед употреблением и не хранить "на потом".

Молочные продукты

Кефир, йогурт, творог, молоко - все это быстро портится при малейшем нарушении условий хранения. Особенно опасны домашние молочные продукты без пастеризации. Даже охлажденные, они имеют ограниченный срок годности.

Торты и пирожные с кремом

Кондитерские изделия со сливочным или белковым кремом легко впитывают бактерии, особенно если хранятся не в холодильнике. Покупать их лучше у проверенных продавцов и только с холодильной витрины.

В жару избегайте еды "с улицы", тщательно мойте руки и овощи, проверяйте сроки годности.

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При написании материала использовались следующие источники: Health, Wikipedia, советы диетологов.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

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