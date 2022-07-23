ua ru
Сб, 23 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США не поспішають давати Україні безпілотники дальнього радіусу. Названо причину

Новость на русском →
Вашингтон, Субота 23 липня 2022 19:59
США не поспішають давати Україні безпілотники дальнього радіусу. Названо причину Фото: безпілотник MQ-1C Grey Eagle (Photo Courtesy of U. S. Army)
Автор: Олександр Мороз

Адміністрація президента США Джо Байдена поки утримується від затвердження запиту України на передачу бойових безпілотників дальнього радіусу дії MQ-1C Grey Eagle.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Видання пише, що Україна більше двох місяців тому направила запит на чотири таких безпілотники. Але адміністрація Байдена посилається на необхідність тривалого навчання українських військових і ризик втратити передові технології в боях з Росією.

"Адміністрація, схоже, застосовує послідовний підхід до переоцінки українських вимог і ризиків, пов'язаних з наданням більш досконалих систем. Схоже, що адміністрація не врахувала того ризику, який цей повільний процес створює для українського успіху на полі бою", - зазначила науковий співробітник вашингтонського Інституту вивчення війни Дженніфер Кафарелла.

У той же час представник Пентагону Майк Кафка відмовився коментувати дане питання, зазначивши, що Вашинтон тісно співпрацює з Києвом для поповнення критичних можливостей, які потрібні на полі бою.

Зазначимо, безпілотник Grey Eagle має дальність польоту понад 300 кілометрів і може нести до чотирьох ракет Hellfire. Компанія-виробник готова взяти на себе витрати з навчання українських військових.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в новому пакеті військової допомоги США нададуть Україні близько 580 дронів PhoenixGhost.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Україна
NEWS
Знищено ще 240 російських окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
Знищено ще 240 російських окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років