США не поспішають давати Україні безпілотники дальнього радіусу. Названо причину

Адміністрація президента США Джо Байдена поки утримується від затвердження запиту України на передачу бойових безпілотників дальнього радіусу дії MQ-1C Grey Eagle.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Видання пише, що Україна більше двох місяців тому направила запит на чотири таких безпілотники. Але адміністрація Байдена посилається на необхідність тривалого навчання українських військових і ризик втратити передові технології в боях з Росією.

"Адміністрація, схоже, застосовує послідовний підхід до переоцінки українських вимог і ризиків, пов'язаних з наданням більш досконалих систем. Схоже, що адміністрація не врахувала того ризику, який цей повільний процес створює для українського успіху на полі бою", - зазначила науковий співробітник вашингтонського Інституту вивчення війни Дженніфер Кафарелла.

У той же час представник Пентагону Майк Кафка відмовився коментувати дане питання, зазначивши, що Вашинтон тісно співпрацює з Києвом для поповнення критичних можливостей, які потрібні на полі бою.

Зазначимо, безпілотник Grey Eagle має дальність польоту понад 300 кілометрів і може нести до чотирьох ракет Hellfire. Компанія-виробник готова взяти на себе витрати з навчання українських військових.