Июль - время консервации! Лучшие заготовки, которые станут хитом

Июль - пора изобилия и ароматных урожаев. В этот период хозяйки стараются сохранить все самое лучшее в банках: сочные томаты, хрустящие огурцы, душистые ягоды и сладкие персики.

Пикули быстрого приготовления

Быстрый вариант малосольных огурцов, не требующий стерилизации. Молоденькие огурчики режут кружочками или половинками, добавляют чеснок, укроп, черный перец и заливают горячим маринадом из уксуса, соли и сахара.

Банки закрывают крышками и оставляют в холодильнике - уже через 12-24 часа пикули готовы.

Такие огурцы имеют приятный кисло-соленый вкус и пикантный аромат. Их можно подавать к мясу, картофелю или добавлять в сэндвичи. Хранятся в холодильнике до двух недель.

Квашеные кабачки с ягодами

Необычное сочетание кабачков и ягод - оригинальная и вкусная летняя закрутка. На дно банки кладут листья вишни, чеснок, веточки укропа, далее - нарезанные кабачки и горсть черной смородины.

Готовят рассол из соли, воды и уксуса, заливают овощи и ягоды, закрывают и дают настояться 2-3 дня при комнатной температуре. После этого банки переносят в холодное место. Готовая консервация имеет легкий фруктовый аромат и оригинальный кисловатый привкус.

Джардиньера - итальянская овощная смесь

Джардиньера - красочная смесь маринованных овощей в средиземноморском стиле. Для рецепта используют брокколи, морковь, перец, сельдерей, цветную капусту и зеленую фасоль. Все нарезают кусочками, бланшируют в кипящей воде и укладывают в стерилизованные банки.

Затем заливают горячим маринадом из уксуса, соли, сахара, чеснока и пряных трав. Через 2-3 недели консервация готова, имеет насыщенный аромат и кисло-сладкий вкус. Хорошо сочетается с мясом, в салатах или просто как закуска.

В июле можно сделать как сладкие, так и соленые заготовки (фото: Pixabay)

Лечо из перца, томатов и моркови

Это классическое венгерское лечо адаптировано для летнего урожая.

На литр густого томатного сока добавляют 500 г болгарского перца, 2 средние морковки, лук, чеснок, соль, сахар и уксус. Все овощи тушат вместе в кастрюле до мягкости, затем горячими раскладывают в стерилизованные банки и закатывают.

Лечо хорошо хранится всю зиму и подходит как гарнир к кашам, макаронам или картофелю. В нем чувствуется сладость перца, кислинка томатов и легкая пикантность чеснока. Вкусно, ярко и полезно.

Персиковое желе в легком сиропе

Сладкое летнее желе из ароматных персиков - это настоящий десерт в банке. Очищенные от кожуры фрукты режут дольками, засыпают сахаром и оставляют пустить сок. Затем добавляют желатин или пектин, доводят до кипения и разливают в стерильные банки.

Такой десерт можно использовать как самостоятельное блюдо или как начинку для блинов и тортов. Персиковое желе имеет насыщенный аромат и янтарный цвет. Вкуснятина для долгих зимних вечеров.