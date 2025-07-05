Июль - время консервации! Лучшие заготовки, которые станут хитом
Июль - пора изобилия и ароматных урожаев. В этот период хозяйки стараются сохранить все самое лучшее в банках: сочные томаты, хрустящие огурцы, душистые ягоды и сладкие персики.
РБК-Украина предлагает подборку пяти интересных и вкусных рецептов летних заготовок.
Пикули быстрого приготовления
Быстрый вариант малосольных огурцов, не требующий стерилизации. Молоденькие огурчики режут кружочками или половинками, добавляют чеснок, укроп, черный перец и заливают горячим маринадом из уксуса, соли и сахара.
Банки закрывают крышками и оставляют в холодильнике - уже через 12-24 часа пикули готовы.
Такие огурцы имеют приятный кисло-соленый вкус и пикантный аромат. Их можно подавать к мясу, картофелю или добавлять в сэндвичи. Хранятся в холодильнике до двух недель.
Квашеные кабачки с ягодами
Необычное сочетание кабачков и ягод - оригинальная и вкусная летняя закрутка. На дно банки кладут листья вишни, чеснок, веточки укропа, далее - нарезанные кабачки и горсть черной смородины.
Готовят рассол из соли, воды и уксуса, заливают овощи и ягоды, закрывают и дают настояться 2-3 дня при комнатной температуре. После этого банки переносят в холодное место. Готовая консервация имеет легкий фруктовый аромат и оригинальный кисловатый привкус.
Джардиньера - итальянская овощная смесь
Джардиньера - красочная смесь маринованных овощей в средиземноморском стиле. Для рецепта используют брокколи, морковь, перец, сельдерей, цветную капусту и зеленую фасоль. Все нарезают кусочками, бланшируют в кипящей воде и укладывают в стерилизованные банки.
Затем заливают горячим маринадом из уксуса, соли, сахара, чеснока и пряных трав. Через 2-3 недели консервация готова, имеет насыщенный аромат и кисло-сладкий вкус. Хорошо сочетается с мясом, в салатах или просто как закуска.
В июле можно сделать как сладкие, так и соленые заготовки (фото: Pixabay)
Лечо из перца, томатов и моркови
Это классическое венгерское лечо адаптировано для летнего урожая.
На литр густого томатного сока добавляют 500 г болгарского перца, 2 средние морковки, лук, чеснок, соль, сахар и уксус. Все овощи тушат вместе в кастрюле до мягкости, затем горячими раскладывают в стерилизованные банки и закатывают.
Лечо хорошо хранится всю зиму и подходит как гарнир к кашам, макаронам или картофелю. В нем чувствуется сладость перца, кислинка томатов и легкая пикантность чеснока. Вкусно, ярко и полезно.
Персиковое желе в легком сиропе
Сладкое летнее желе из ароматных персиков - это настоящий десерт в банке. Очищенные от кожуры фрукты режут дольками, засыпают сахаром и оставляют пустить сок. Затем добавляют желатин или пектин, доводят до кипения и разливают в стерильные банки.
Такой десерт можно использовать как самостоятельное блюдо или как начинку для блинов и тортов. Персиковое желе имеет насыщенный аромат и янтарный цвет. Вкуснятина для долгих зимних вечеров.
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При написании материала использовались следующие источники: материалы сайтов Allrecipes и "Порадниця".