Варите компот? Вот что категорически нельзя делать: главная ошибка хозяек

В летнюю жару освежающий домашний компот кажется идеальным напитком. Однако, опытные кулинары и диетологи предупреждают: в процессе приготовления компота существуют распространенные ошибки, которые могут существенно снизить его пользу, вкус и даже повлиять на здоровье.

Какая именно не испортить компот во время приготовления - читайте в материале РБК-Украина прямо сейчас.

Главная ошибка во время приготовления компота

Самая частая ошибка, которую допускают хозяйки, - слишком длительная варка фруктов и ягод.

Длительная термическая обработка (особенно при сильном кипении) разрушает большинство ценных витаминов (например, витамин С, который чрезвычайно чувствителен к высоким температурам), антиоксидантов и других биологически активных веществ, содержащихся в свежих фруктах и ягодах.

Поэтому помните: если варите компот в течение 20 минут, то вместо витаминного напитка получаете, по сути, сладкую воду со вкусом фруктов.

Кроме того, длительное кипение "убивает" нежный аромат и свежий вкус фруктов, делая их вялыми и менее выразительными. Компот становится водянистым, а ягоды превращаются в бесформенную массу.

А еще чтобы компенсировать потерю вкуса после переваривания, многие добавляют больше сахара. Это делает компот слишком сладким и уж совсем не полезным, особенно для детей или тех, кто следит за уровнем глюкозы.

Как правильно варить компот: советы экспертов

Чтобы компот получился максимально вкусным, ароматным и полезным, следуйте следующим рекомендациям.

Сначала вскипятите воду с сахаром. Приготовьте сироп. Количество сахара регулируйте в соответствии со сладостью фруктов и личными предпочтениями.

Добавляйте фрукты и ягоды в кипящий сироп на короткое время:

Мягкие ягоды (малина, клубника, вишня) добавляйте в уже кипящий сироп и выключайте огонь почти сразу, или дайте прокипеть не более 1-2 минут. Затем накройте крышкой и дайте настояться.

Твердым фруктам (яблоки, груши, айва) нужно немного больше времени. Варите их 5-10 минут после закипания сиропа с фруктами, пока они не станут мягкими, но не разварятся.

Дайте компоту настояться. После выключения огня, накройте кастрюлю крышкой и оставьте компот настаиваться минимум на 20-30 минут, а лучше - несколько часов или до полного остывания. Именно во время настаивания фрукты отдают свой аромат и вкус напитку.

Используйте кожуру и косточки (осторожно). Если вы уверены в чистоте фруктов, кожура может добавить аромата. Для некоторых фруктов косточки тоже добавляют особого вкуса, но их следует удалять после варки.

Следуя этим простым правилам, вы сможете приготовить действительно вкусный, ароматный и витаминный компот, который станет идеальным дополнением к вашему летнему столу.