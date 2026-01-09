Компанию из США обязали вернуть Украине 18 млн долларов

Американская компания должна вернуть в госбюджет Украины более 18 млн долларов. Соответствующее решение принял швейцарский арбитраж.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.
Арбитражный трибунал Швейцарского арбитражного центра признал, что американская компания нарушила свои контрактные обязательства и постановил взыскать в пользу Минобороны Украины более 18 млн долларов.
Как выяснилось, Украина еще в начале полномасштабного вторжения россиян подписала с американской компанией контракт на поставку артиллерийских боеприпасов, которые должны были передать в краткие сроки.
Украинская сторона произвела 100% предоплату стоимости товара, однако поставщик поставил только треть заказанных боеприпасов со значительной просрочкой срока поставки и другими нарушениями контракта.
При этом компания из США настаивала на том, что она выполнила контракт. Она утверждала, что в контракт якобы внесли изменения, а также что Минобороны якобы согласилось покрыть дополнительные расходы компании на поиск и закупку боеприпасов, возникших из-за опрометчивости и недобросовестного исполнения поставщиком своих обязанностей.
Также американская компания обвиняла украинское Министерство обороны в недобросовестном процессуальном поведении и сокрытии доказательств.
В итоге трибунал согласился с аргументами украинской стороны и отбросил обвинения американской компании.
Напомним, летом 2025 года президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина получила несколько положительных решений международных арбитражей на общую сумму 6,9 млрд долларов. Эти деньги готовятся взыскать с России и компании "Газпром".
По словам президента, данные решения являются справедливыми и подтверждают ответственность России и "Газпрома", а также действенность международного права.