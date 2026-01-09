Компанію зі США зобов'язали повернути Україні 18 млн доларів

Арбітражний трибунал Швейцарського арбітражного центру визнав, що американська компанія порушила свої контрактні зобов'язання і постановив стягнути на користь Міноборони України понад 18 млн доларів.

Як з'ясувалося, Україна ще на початку повномасштабного вторгнення росіян підписала з американською компанією контракт на поставку артилерійських боєприпасів, які мали передати в стислі терміни.

Українська сторона здійснила 100% передоплату вартості товару, однак постачальник поставив лише третину замовлених боєприпасів зі значним простроченням терміну поставки та іншими порушеннями контракту.

При цьому компанія зі США наполягала на тому, що вона виконала контракт. Вона стверджувала, що до контракту нібито внесли зміни, а також що Міноборони нібито погодилося покрити додаткові витрати компанії на пошук і закупівлю боєприпасів, які виникли через необачність і несумлінне виконання постачальником своїх обов'язків.

Також американська компанія звинувачувала українське Міністерство оборони в несумлінній процесуальній поведінці та приховуванні доказів.

У підсумку трибунал погодився з аргументами української сторони і відкинув звинувачення американської компанії.