Украина готовится взыскать с "Газпрома" 6,9 млрд долларов, - Зеленский

Украина имеет несколько положительных решений международных арбитражей на общую сумму 6,9 млрд долларов. Эти средства готовятся взыскать с России и "Газпрома".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в Telegram.

Зеленский обсудил с главой правления "Нафтогаза" Сергеем Корецким пути выполнения арбитражных решений в пользу Украины. Это произошло во время подготовки совещания с украинскими послами и обновления задач для дипломатии.

"В настоящее время имеем уже несколько положительных решений международных арбитражей на общую сумму 6,9 миллиарда долларов. Это абсолютно справедливые решения, которые демонстрируют ответственность России и "Газпрома" и утверждают силу международного права", - отметил президент.

Глава государства добавил, что готовятся конкретные шаги для взыскания этих средств, и завтра, 21 июля, украинские послы получат соответствующие поручения.

Зеленский также обсудил с Корецким подготовку к новому отопительному сезону и договоренности с партнерами в Европе и с международными финансовыми организациями, которые необходимы для устойчивости Украины.