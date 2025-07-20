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Украина готовится взыскать с "Газпрома" 6,9 млрд долларов, - Зеленский

Киев, Воскресенье 20 июля 2025 14:28
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Украина готовится взыскать с "Газпрома" 6,9 млрд долларов, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина имеет несколько положительных решений международных арбитражей на общую сумму 6,9 млрд долларов. Эти средства готовятся взыскать с России и "Газпрома".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в Telegram.

Зеленский обсудил с главой правления "Нафтогаза" Сергеем Корецким пути выполнения арбитражных решений в пользу Украины. Это произошло во время подготовки совещания с украинскими послами и обновления задач для дипломатии.

"В настоящее время имеем уже несколько положительных решений международных арбитражей на общую сумму 6,9 миллиарда долларов. Это абсолютно справедливые решения, которые демонстрируют ответственность России и "Газпрома" и утверждают силу международного права", - отметил президент.

Глава государства добавил, что готовятся конкретные шаги для взыскания этих средств, и завтра, 21 июля, украинские послы получат соответствующие поручения.

Зеленский также обсудил с Корецким подготовку к новому отопительному сезону и договоренности с партнерами в Европе и с международными финансовыми организациями, которые необходимы для устойчивости Украины.

Поражение "Газпрома" в суде

Напомним, в феврале 2025 года российский "Газпром" проиграл в Арбитражном суде Международной торговой палаты. Суд удовлетворил иск чешской коммунальной компании CEZ.

В июне "Нафтогаз" выиграл арбитражный суд против "Газпрома". Российскую компанию обязали возместить 1,37 млрд долларов Украине.

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Владимир Зеленский Газпром Российская Федерация Украина
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