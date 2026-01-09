Компанию из США обязали вернуть Украине 18 млн долларов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.

Арбитражный трибунал Швейцарского арбитражного центра признал, что американская компания нарушила свои контрактные обязательства и постановил взыскать в пользу Минобороны Украины более 18 млн долларов.

Как выяснилось, Украина еще в начале полномасштабного вторжения россиян подписала с американской компанией контракт на поставку артиллерийских боеприпасов, которые должны были передать в краткие сроки.

Украинская сторона произвела 100% предоплату стоимости товара, однако поставщик поставил только треть заказанных боеприпасов со значительной просрочкой срока поставки и другими нарушениями контракта.

При этом компания из США настаивала на том, что она выполнила контракт. Она утверждала, что в контракт якобы внесли изменения, а также что Минобороны якобы согласилось покрыть дополнительные расходы компании на поиск и закупку боеприпасов, возникших из-за опрометчивости и недобросовестного исполнения поставщиком своих обязанностей.

Также американская компания обвиняла украинское Министерство обороны в недобросовестном процессуальном поведении и сокрытии доказательств.

В итоге трибунал согласился с аргументами украинской стороны и отбросил обвинения американской компании.