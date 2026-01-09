ua en ru
Компанію зі США зобов'язали повернути Україні 18 млн доларів

Швейцарія, П'ятниця 09 січня 2026 17:38
UA EN RU
Компанію зі США зобов'язали повернути Україні 18 млн доларів Ілюстративне фото: компанія зі США порушила контракт із постачання снарядів в Україну (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Американська компанія має повернути до держбюджету України понад 18 млн доларів. Відповідне рішення ухвалив швейцарський арбітраж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції України.

Арбітражний трибунал Швейцарського арбітражного центру визнав, що американська компанія порушила свої контрактні зобов'язання і постановив стягнути на користь Міноборони України понад 18 млн доларів.

Як з'ясувалося, Україна ще на початку повномасштабного вторгнення росіян підписала з американською компанією контракт на поставку артилерійських боєприпасів, які мали передати в стислі терміни.

Українська сторона здійснила 100% передоплату вартості товару, однак постачальник поставив лише третину замовлених боєприпасів зі значним простроченням терміну поставки та іншими порушеннями контракту.

При цьому компанія зі США наполягала на тому, що вона виконала контракт. Вона стверджувала, що до контракту нібито внесли зміни, а також що Міноборони нібито погодилося покрити додаткові витрати компанії на пошук і закупівлю боєприпасів, які виникли через необачність і несумлінне виконання постачальником своїх обов'язків.

Також американська компанія звинувачувала українське Міністерство оборони в несумлінній процесуальній поведінці та приховуванні доказів.

У підсумку трибунал погодився з аргументами української сторони і відкинув звинувачення американської компанії.

Арбітраж із "Газпромом"

Нагадаємо, влітку 2025 року президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна отримала кілька позитивних рішень міжнародних арбітражів на загальну суму 6,9 млрд доларів. Ці гроші готуються стягнути з Росії та компанії "Газпром".

За словами президента, ці рішення є справедливими і підтверджують відповідальність Росії та "Газпрому", а також дієвість міжнародного права.

