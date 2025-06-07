Компании Маска рискуют потерять миллиардные субсидии из-за конфликта с Трампом

"Мы все рассмотрим. Речь идет о больших деньгах. О значительных субсидиях. Поэтому мы посмотрим на это - только если это будет справедливо как для него, так и для страны... но это должно быть справедливо", - сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One во время перелета в Нью-Джерси.

Отвечая на вопрос о вероятности США обойтись без контрактов с компаниями Маска, в частности в сфере сотрудничества со SpaceX по обеспечению функционирования Международной космической станции, Трамп отметил: "Да, смогут, конечно. США могут выжить без почти любого - кроме меня".

После он улыбнулся и добавил, что последняя реплика была шуткой.

Президент также сообщил, что не намерен возвращать символический "золотой ключ", который был вручен Маску на прошлой неделе во время мероприятия в Овальном кабинете, где они обменялись комплиментами.

Несмотря на обострение противостояния, Трамп выразил благодарность за работу Маска в рамках Департамента правительственной эффективности (DOGE), отметив, что его усилия "очень нам помогли", а команда выполнила "отличную" работу.

В то же время, глава Белого дома подчеркнул, что пока не имеет "никаких планов" восстанавливать контакт с Маском.

"Я даже не думаю о нем", - отметил Трамп и впоследствии добавил, что сейчас сосредоточен на "других проблемах в отдаленных регионах".

"Я просто желаю ему всего наилучшего, надеюсь у него все будет хорошо с Tesla", - подытожил президент.

Добавим, что компании Илона Маска, в частности SpaceX и Tesla, получают миллиарды долларов за счет федеральных контрактов или субсидий. По данным Bloomberg Government, компания SpaceX, которая является одной из самых дорогих стартап-компаний в мире с рыночной стоимостью 350 млрд долларов, с 2000 года получила более 22 млрд долларов неклассифицированных контрактов от Министерства обороны США и NASA.