Компании Маска рискуют потерять миллиардные субсидии из-за конфликта с Трампом

Президент США Дональд Трамп намерен пересмотреть контракты предпринимателя Илона Маска с правительством после публичного конфликта между ними. Это может навредить топ-компаниям бизнесмена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и Bloomberg.
"Мы все рассмотрим. Речь идет о больших деньгах. О значительных субсидиях. Поэтому мы посмотрим на это - только если это будет справедливо как для него, так и для страны... но это должно быть справедливо", - сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One во время перелета в Нью-Джерси.
Отвечая на вопрос о вероятности США обойтись без контрактов с компаниями Маска, в частности в сфере сотрудничества со SpaceX по обеспечению функционирования Международной космической станции, Трамп отметил: "Да, смогут, конечно. США могут выжить без почти любого - кроме меня".
После он улыбнулся и добавил, что последняя реплика была шуткой.
Президент также сообщил, что не намерен возвращать символический "золотой ключ", который был вручен Маску на прошлой неделе во время мероприятия в Овальном кабинете, где они обменялись комплиментами.
Несмотря на обострение противостояния, Трамп выразил благодарность за работу Маска в рамках Департамента правительственной эффективности (DOGE), отметив, что его усилия "очень нам помогли", а команда выполнила "отличную" работу.
В то же время, глава Белого дома подчеркнул, что пока не имеет "никаких планов" восстанавливать контакт с Маском.
"Я даже не думаю о нем", - отметил Трамп и впоследствии добавил, что сейчас сосредоточен на "других проблемах в отдаленных регионах".
"Я просто желаю ему всего наилучшего, надеюсь у него все будет хорошо с Tesla", - подытожил президент.
Добавим, что компании Илона Маска, в частности SpaceX и Tesla, получают миллиарды долларов за счет федеральных контрактов или субсидий. По данным Bloomberg Government, компания SpaceX, которая является одной из самых дорогих стартап-компаний в мире с рыночной стоимостью 350 млрд долларов, с 2000 года получила более 22 млрд долларов неклассифицированных контрактов от Министерства обороны США и NASA.
В конце мая Илон Маск ушел в отставку с поста главы Департамента правительственной эффективности (DOGE).
Американские СМИ сообщили, что бизнесмен устал от участия в политике и решил сконцентрировались на технологиях и развитии своих компаний Tesla и SpaceX.
Однако вскоре Маск начал остро критиковать Трампа, в частности, назвал "мерзким" президентский проект закона о налогах и расходах.
В ответ Трамп раскритиковал Маска и заявил, что миллиардер "сошел с ума".
В четверг на фоне разрыва отношений, было зафиксировано падение акций компании Маска Tesla Inc., однако в пятницу котировки несколько восстановились. Также снизилась стоимость других активов и цифровых валют, связанных с Трампом или Маском.
Также в пятницу президент сообщил журналистам, что еще не думал, оставит ли себе электромобиль Tesla, который получил в начале этого года во время мероприятия в Белом доме. Тогда мероприятие стало публичным жестом поддержки Маска в период, когда его компания подвергалась протестам и актам вандализма из-за сотрудничества с администрацией Трампа.
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