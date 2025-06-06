Трамп отказывается от своей Tesla после публичного конфликта с Маском
Американский президент Дональд Трамп решил распрощаться со своей красной Tesla, которую купил всего несколько месяцев назад. Это произошло после острого онлайн-спора с его советником Илоном Маском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил CNN, чтопрезидент Трамп планирует избавиться от Tesla.
По состоянию на сегодняшнее утро Tesla все еще была припаркована на Западной подъездной дороге к исполнительному управлению. Но как сообщается, уже в ближайшее время красный автомобиль могут продать или, возможно, даже подарить.
Примечательно, что еще в марте Трамп превратил Южную лужайку в нечто похожее на автосалон Tesla, что было очевидным жестом в адрес Маска.
Позже Трамп даже публично объявил, что покупает Tesla, и даже купил Cybertruck для своей внучки.
Конфликт Трампа и Маска
Отметим, что конфликт между Трампом и Маском начался после того, как Маск раскритиковал законопроект о налогах и расходах. Миллиардер подчеркнул, что больше не может молчать и назвал документ "отвратительной гадостью".
Законопроект о льготах и расходах
Напомним, что на днях Трамп подписал законопроект о льготах и расходах, который предусматривает продолжение сниженных налогов, которые были приняты еще во времена Трампа в 2017 году, и одновременное увеличение расходов на оборону и безопасность.
Для компенсации расходов, предлагаются сокращения в социальных программах. Таких, как:
- медстраховки для бедных,
- продовольственные талоны,
- налоговые льготы на экологически чистую энергетику, что касается и покупателей электромобилей.
После заявления Маска, Трамп публично его раскритиковал. Лидер США подчеркнул, что когда-то поддерживал миллиардера, но теперь испытывает глубокое разочарование.
А в ответ президенту Маск упрекнул его, что якобы именно благодаря миллиардеру тот одержал победу на прошлогодних выборах в США.
Вчера под вечер оба мужчины начали публично обмениваться резкими заявлениями в соцсетях, из-за чего конфликт только обострился.
В частности, в одном из своих заявлений Маск намекнул на шокирующую правду о Трампе в деле миллиардера-педофила Эпштейна.
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