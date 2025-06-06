Трамп отказывается от своей Tesla после публичного конфликта с Маском

Американский президент Дональд Трамп решил распрощаться со своей красной Tesla, которую купил всего несколько месяцев назад. Это произошло после острого онлайн-спора с его советником Илоном Маском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Позже Трамп даже публично объявил, что покупает Tesla, и даже купил Cybertruck для своей внучки.

Примечательно, что еще в марте Трамп превратил Южную лужайку в нечто похожее на автосалон Tesla, что было очевидным жестом в адрес Маска.

По состоянию на сегодняшнее утро Tesla все еще была припаркована на Западной подъездной дороге к исполнительному управлению. Но как сообщается, уже в ближайшее время красный автомобиль могут продать или, возможно, даже подарить.

Конфликт Трампа и Маска

Отметим, что конфликт между Трампом и Маском начался после того, как Маск раскритиковал законопроект о налогах и расходах. Миллиардер подчеркнул, что больше не может молчать и назвал документ "отвратительной гадостью".

Законопроект о льготах и расходах

Напомним, что на днях Трамп подписал законопроект о льготах и расходах, который предусматривает продолжение сниженных налогов, которые были приняты еще во времена Трампа в 2017 году, и одновременное увеличение расходов на оборону и безопасность.

Для компенсации расходов, предлагаются сокращения в социальных программах. Таких, как:

медстраховки для бедных,

продовольственные талоны,

налоговые льготы на экологически чистую энергетику, что касается и покупателей электромобилей.

После заявления Маска, Трамп публично его раскритиковал. Лидер США подчеркнул, что когда-то поддерживал миллиардера, но теперь испытывает глубокое разочарование.

А в ответ президенту Маск упрекнул его, что якобы именно благодаря миллиардеру тот одержал победу на прошлогодних выборах в США.

Вчера под вечер оба мужчины начали публично обмениваться резкими заявлениями в соцсетях, из-за чего конфликт только обострился.

В частности, в одном из своих заявлений Маск намекнул на шокирующую правду о Трампе в деле миллиардера-педофила Эпштейна.

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