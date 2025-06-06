Крупнейший удар в истории: акции Tesla стремительно падают из-за конфликта Трампа и Маска
Акции Tesla упали на 14% на фоне публичного конфликта между основателем компании Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом. Рыночная стоимость фирмы снизилась на 152 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.
По оценкам, это стало самым большим ударом по рыночной капитализации компании за всю историю. Стоимость впервые опустилась ниже отметки в 1 трлн долларов - до 916 млрд долларов.
Это произошло на фоне угроз со стороны Трампа аннулировать государственные контракты с Tesla.
"Илон "истощался", я попросил его уйти, я отобрал у него мандат на электромобили, который заставлял всех покупать электромобили, которые больше никому не были нужны (он знал это уже несколько месяцев, что я собираюсь это сделать!), и он просто сошел с ума", - писал Трамп в Truth Social.
Выступая в Овальном кабинете, американский лидер заявил, что Маск был расстроен из-за законопроекта о налогах и расходах, поскольку в него не были включены кредиты на электромобили. Президент США объявил, что у него с миллиардером были прекрасные отношения.
"Не знаю, будут ли они такими и дальше", - добавил Трамп.
Отмечается, что акции Tesla упали почти на 18% на этой неделе, поскольку Маск резко раскритиковал законопроект, подписанный Трампом. В этом году они упали в целом почти на 30%.
Законопроект о льготах и расходах
Подписанный Трампом законопроект предусматривает продление сниженных налогов на фоне одновременного увеличения расходов на оборону и безопасность. Чтобы компенсировать расходы, документ предлагает сокращение финансирования социальных программ.
Конфликт Трампа и Маска
Напомним, Илон Маск резко раскритиковал законопроект, подписанный Трампом, объявив, что тот значительно увеличит дефицит бюджета и обременит американцев непосильным долгом. Миллиардер назвал документ "отвратительной мерзостью" и пристыдил членов Конгресса, которые за него проголосовали.
Трамп в ответ заявил, что был разочарован позицией Маска. По словам американского лидера, предприниматель "знал внутреннюю суть" этого законопроекта лучше других.
На это Маск ответил, что благодаря ему Трамп победил на выборах, а также добавил, что тот фигурирует в делах миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна.
На фоне конфликта между предпринимателем и президентом США акции Tesla упали более чем на 17%. Состояние миллиардера сократилось на 17,2 млрд долларов.
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