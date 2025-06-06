ua en ru
Пт, 06 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп не хочет разговаривать с Маском, потому что тот "сошел с ума"

Вашингтон, Пятница 06 июня 2025 15:38
UA EN RU
Трамп не хочет разговаривать с Маском, потому что тот "сошел с ума" Фото: Илон Маск и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп пока что не хочет разговаривать с миллиардером Илоном Маском после их громкой ссоры.

Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил в интервью ABC News.

Трамп во время разговора с журналистами продемонстрировал удивительное безразличие к их ссоре, как будто это даже не было резонансным событием 5 июня.

"Вы имеете в виду человека, который сошел с ума?", - спросил он у ABC News, добавив, что в разговоре с миллиардером сейчас не заинтересован.

Трамп уточнил, что Маск хочет поговорить с ним, но он не готов разговаривать с Маском.

Ссора Трампа и Маска

Напомним, вчера, 5 июня, президент США Дональд Трамп публично раскритиковал своего бывшего советника Илона Маска. Американский лидер добавил, что очень разочарован поведением Маска.

Это произошло после того, как миллиардер резко раскритиковал законопроект о льготах и расходах, который предусматривает продолжение сниженных налогов.

По словам американского лидера, он "отобрал" у Маска "мандат на электромобили".

Сегодня, 6 июня, Politico со ссылкой на собственные источники написало о том, что Трамп и Маск якобы планируют поговорить по телефону.

Детальнее о скандале между президентом и его бывшем советником - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Илон Маск
NEWS
После "Паутины" РФ смогла поднять для атаки только 7 бомбардировщиков, - СМИ
После "Паутины" РФ смогла поднять для атаки только 7 бомбардировщиков, - СМИ
DAILY
Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам