Трамп не хочет разговаривать с Маском, потому что тот "сошел с ума"
Президент США Дональд Трамп пока что не хочет разговаривать с миллиардером Илоном Маском после их громкой ссоры.
Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил в интервью ABC News.
Трамп во время разговора с журналистами продемонстрировал удивительное безразличие к их ссоре, как будто это даже не было резонансным событием 5 июня.
"Вы имеете в виду человека, который сошел с ума?", - спросил он у ABC News, добавив, что в разговоре с миллиардером сейчас не заинтересован.
Трамп уточнил, что Маск хочет поговорить с ним, но он не готов разговаривать с Маском.
Ссора Трампа и Маска
Напомним, вчера, 5 июня, президент США Дональд Трамп публично раскритиковал своего бывшего советника Илона Маска. Американский лидер добавил, что очень разочарован поведением Маска.
Это произошло после того, как миллиардер резко раскритиковал законопроект о льготах и расходах, который предусматривает продолжение сниженных налогов.
По словам американского лидера, он "отобрал" у Маска "мандат на электромобили".
Сегодня, 6 июня, Politico со ссылкой на собственные источники написало о том, что Трамп и Маск якобы планируют поговорить по телефону.
Детальнее о скандале между президентом и его бывшем советником - в материале РБК-Украина.
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