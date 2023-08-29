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В Германии задержали россиянина. Подозревают в отправке запчастей для дронов в РФ

Европа, Вторник 29 августа 2023 14:34
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В Германии задержали россиянина. Подозревают в отправке запчастей для дронов в РФ Фото: в Германии арестовали россиянина по подозрению в экспорте компонентов для дронов в РФ (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Германии арестовали россиянина по подозрению в экспорте компонентов, используемых Россией при производстве военной техники, в частности дронов. У него имелось и немецкое гражданство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Обвиняемый, которого зовут Вальдемар В., обвиняется в нарушении санкций, введенных после полномасштабного вторжения России в Украину в прошлом году", - цитирует издание заявление прокурора.

Как уточняют журналисты, в период с января 2020 года по март 2023 года россиянин якобы 26 раз экспортировал электронные компоненты российской компании, занимающейся производством военной техники, включая разведывательный беспилотник "Орлан-10".

Генеральный прокурор вмешался "из-за особой важности дела", уточняется в заявлении.

Как пишет DW, для того, чтобы запутать следы, он использовал третьи страны, в том числе ОАЭ и Литву. Всего в деле фигурирует 26 эпизодов, а сумма поставок исчисляется 750 тысячами евро.

Британский аналитический центр Royal United Services Institute еще в конце прошлого года обвинил компанию Weicom Components, базирующуюся в Саарбрюккене, в поставке электроники для российских дронов.

Обход санкций Россией

Россия продолжает закупать необходимые материалы из Европы по следующей схеме: европейские компании продают свою продукцию другим странам, а они, в свою очередь, перепродают материалы в Россию.

Описывая масштабы такого обхода, координатор санкций в Государственном департаменте США О'Брайен рассказал Politico, что "к началу этого года Россия смогла реимпортировать определенные ключевые категории электроники примерно на довоенном уровне".

В частности, ранее Politico заявляло, что Россия продолжает закупать патроны для своих снайперских винтовок Орсис Т-5000. Их заметили на вооружении у наемников ЧВК "Вагнера".

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