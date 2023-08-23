Россия научилась закупать запчасти для самолетов в обход санкций, - Reuters

Российские авиакомпании с мая прошлого года по июнь 2023 года закупили в обход санкций запчасти на сумму не менее 1,2 млрд долларов. Эта сума может не учитывать всех поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Оборудование варьировалось от предметов первой необходимости, необходимых для поддержания самолета в летной годности, таких как устройства Northrop Grumman, клапаны давления в кабине, дисплеи в кабине и шасси, до более обыденных запасных частей, таких как кофеварки, телефонные трубки бортпроводников и сиденья для унитазов.

Таможенные записи показали, что детали попали в Россию через посредников в таких странах, как Таджикистан, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турция, Китай и Кыргызстан - ни одна из которых не одобрила западные санкции в отношении России.

Сумма в 1,2 млрд долларов занижает общую стоимость авиационных запчастей, импортированных за период, рассматриваемый Reuters, поскольку она включает только поставки, предназначенные непосредственно для российских авиакомпаний или их подразделений по техническому обслуживанию, а не детали самолетов, отправленные другим компаниям в России.

Олег Пантелеев, глава московского авиационного аналитического центра "АвиаПорт", заявил, что российские авиакомпании "решили проблему" работы в условиях западных санкций.

"Сначала был шок, никто не знал, что делать, - сказал он агентству Reuters. - Через два-три месяца были найдены новые каналы поставок, а через шесть-девять месяцев появилось довольно много альтернатив, что позволило снизить цены и сроки поставки".

По данным Росстата, в июне российские авиакомпании перевезли 10,1 млн пассажиров по сравнению с 8,87 млн в июне 2022 года и 11,1 млн в июне 2021 года.

Обходные маршруты

Без западных самолетов российским авиакомпаниям пришлось бы значительно сократить штат, поскольку, по данным Ch-aviation, в их парке всего около 150 пассажирских самолетов российского производства.

До введения торговых ограничений "Уральские авиалинии", "Аэрофлот", S7 и другие российские перевозчики полагались на техническую поддержку со стороны глобальных фирм, таких как Lufthansa Technik из Германии.

Когда эти фирмы прекратили предоставлять услуги, российские авиакомпании обратились к пулу гораздо более мелких поставщиков.

Например, согласно данным таможни, в апреле 2022 года подразделение технического обслуживания S7, S7 Engineering, начало импортировать детали у молдавской компании Air Rock Solutions.

Большинство грузов, зарегистрированных в российских таможенных отчетах как отправленные компаниями Air Rock и Aerostage, следовали окольными маршрутами, проходя транзитом через ОАЭ или Кыргызстан.