Компания Tesla запускает сеть роботакси в США: обнародовано видео новинки
Компания Tesla миллиардера Илона Маска показала автомобиль без водителя, управляемый роботом. Беспилотники готовят транспортную революцию в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и страницу Илона Маска в соцсети Х.
Руководство компании Tesla Inc. обнародовало видео, на котором запечатлен один из автомобилей Tesla, движущийся по улицам Остина (штат Техас) без водителя за рулем. Таким образом, в компании намекнули на приближение запуска сервиса роботакси в городе.
На опубликованных кадрах запечатлен черный электромобиль Model Y с надписью "robotaxi" на передней двери, сворачивающий с South Congress Avenue в одном из туристических районов столицы штата.
Видео размещено на странице X, принадлежащей Маску. Его также распространил Ашок Элусвами - руководитель подразделения Autopilot компании Tesla, который недавно возглавил проект разработки человекоподобного робота Optimus.
Slowly slowly at first, then . .. https://t.co/MxYCwhGJZw- Ashok Elluswamy (@aelluswamy) 10 июня 2025 года
Хотя официальной даты запуска сервиса компания пока не объявила, по данным агентства Bloomberg, Tesla планирует начать эксплуатацию сети роботакси 12 июня.
На начальном этапе к работе будут привлечены беспилотные версии Model Y, которые сейчас проходят испытания. Эти транспортные средства уже были замечены в разных районах Остина с производственными номерными знаками и водителем за рулем.
Согласно обнародованной информации, автомобили будут использовать так называемую "несупервизованную" версию фирменного комплекса систем помощи водителю Full Self-Driving.
В отдельной заметке на платформе X Илон Маск отметил, что продемонстрированное на видео транспортное средство, функционировало на базе обновленного программного обеспечения.
Глава компании неоднократно подчеркивал, что будущее Tesla тесно связано с развитием робототехники, автономных технологий и искусственного интеллекта.
По его словам, запуск сервиса в Остине начнется в ограниченном формате - с 10-20 автомобилей, после чего проект будет постепенно масштабирован.
Пока не сообщается, кто именно станет первыми пользователями услуги, через какое приложение нужно будет заказывать поездки и какой будет их стоимость.
Конфликт Маска и Трампа
Напомним, после увольнения с должности главы Департамента правительственной эффективности, Илон Маск решил вернуться к разработке технологий и развитию своих компаний Tesla Inc. и SpaceX.
Однако впоследствии между бизнесменом и президентом США Дональдом Трампом возник жесткий конфликт, который может сорвать космические миссии NASA, а также навредить работе Пентагона и американской разведки.
Кроме того, компании Маска рискуют потерять колоссальные средства из-за противостояния бизнесмена с президентом.
В разгар противостояния акции Tesla рекордно упали на рынках.
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