Компания Tesla запускает сеть роботакси в США: обнародовано видео новинки

Руководство компании Tesla Inc. обнародовало видео, на котором запечатлен один из автомобилей Tesla, движущийся по улицам Остина (штат Техас) без водителя за рулем. Таким образом, в компании намекнули на приближение запуска сервиса роботакси в городе.

На опубликованных кадрах запечатлен черный электромобиль Model Y с надписью "robotaxi" на передней двери, сворачивающий с South Congress Avenue в одном из туристических районов столицы штата.

Видео размещено на странице X, принадлежащей Маску. Его также распространил Ашок Элусвами - руководитель подразделения Autopilot компании Tesla, который недавно возглавил проект разработки человекоподобного робота Optimus.

Slowly slowly at first, then . .. https://t.co/MxYCwhGJZw