Конфликт Маска и Трампа может сорвать полеты в космос: в NASA обеспокоены

Заявление Илона Маска о прекращении запусков космического корабля Dragon к Международной космической станции, вызвало панику в американском правительстве и NASA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Руководство Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Министерства обороны США, на прошлой неделе призвало конкурентов компании SpaceX Илона Маска ускорить разработку альтернативных ракет и космических аппаратов. Это произошло после того, как президент Дональд Трамп пригрозил отменить контракты с SpaceX, а бизнесмен ответил ему в резкой форме.

Особое беспокойство среди чиновников вызвало заявление Маска о том, что SpaceX может прекратить полеты своего космического корабля Dragon. Такой шаг лишит NASA единственной ныне имеющейся возможности доставлять астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

Хотя позже Маск отказался от своих слов, его заявление вызвало серьезное беспокойство как в NASA, которое доверяет компании жизни своих астронавтов, так и в Пентагоне, который в значительной степени полагается на SpaceX в запуске важнейших спутников.

Опасная зависимость и поиск альтернатив

Беспокойство среди государственных учреждений, ответственных за космическую и национальную безопасность, свидетельствует о потенциальных рисках чрезмерной зависимости правительства США от SpaceX, в частности в выполнении секретных миссий.

Компания со многомиллиардными контрактами, обеспечивает доставку грузов и людей на МКС, запускает спутники для Пентагона и создает спутники, которые используют разведывательные структуры.

Обеспокоенность усиливается тем фактором, что конкуренты компании Маска существенно отстают, что позволяет бизнесмену доминировать, а правительство оставляет с минимальным выбором альтернатив.

Информацию о таком беспокойстве сообщили более десятка представителей правительственных и коммерческих структур на условиях анонимности.

Один из чиновников NASA отметил, что в начале конфликт между Трампом и Маском в соцсетях казался "забавным", однако после слов о выводе Dragon из эксплуатации, "стало по-настоящему страшно".

Аналогичная реакция наблюдалась в Пентагоне, где, по словам одного из сотрудников, офицеры сказали друг другу: "Это уже не смешно. Мы не телевизор смотрим, это реальная проблема".

Подобное поведение Маска ранее вызывало предостережения со стороны NASA, - в 2018 году Агентство инициировало проверку культуры безопасности в SpaceX после того, как миллиардер в подкасте Джо Рогана употребил марихуану. Однако его заявление в соцсетях перекрыть NASA доступ к МКС, которое стоило Агентству около 100 млрд долларов, "пересекло черту".

"Когда понимаешь, что он (Маск - ред.) готов все остановить из-за импульсивного решения, это уже опасно. Могу сказать, что в NASA глубоко обеспокоены", - сказал один из экс-чиновников Агентства.

Одним из факторов, усиливших конфликт между Маском и Трампом, стало решение Белого дома отозвать кандидатуру Джареда Айзекмана на должность главы NASA. Айзекман дважды летал в космос со SpaceX и считался близким к бизнесмену.

После обострения конфликта в четверг, 5 июня, государственные чиновники связались по меньшей мере с тремя частными компаниями - Rocket Lab, Stoke Space и Blue Origin Джеффа Безоса, - с запросами о состоянии их ракет и готовности к выполнению государственных заказов.

Одновременно встречу с руководством NASA провели представители Sierra Space, которая разрабатывает космоплан Dream Chaser для доставки грузов на МКС.

Гендиректор Sierra Space Фатих Озмен в комментарии The Washington Post заявил, что компания "готова обеспечить непрерывную поддержку Международной космической станции". По его словам, NASA уже уведомило компанию о намерениях диверсифицировать поставщиков и избежать зависимости от одного партнера.

Dream Chaser находится на финальной стадии испытаний и интеграции в Космическом центре Кеннеди, а компания "тесно сотрудничает с руководством NASA для запуска аппарата до конца года". Кроме того, компания работает над вариантом Dream Chaser для перевозки астронавтов, "который изучает Агентство".

Реакция Конгресса

С беспокойством по поводу ситуации отреагировали и в Конгрессе. Один из ключевых парламентских комитетов обратился к NASA с запросом о состоянии капсулы Starliner компании Boeing.

Этот аппарат также предусмотрен для доставки экипажей на МКС, но отстает от графика. Во время первого пилотируемого полета в 2024 году, Starliner столкнулся с рядом проблем, из-за которых агентство признало его ненадежным для возвращения экипажа.

После заявлений Маска о прекращении эксплуатации Dragon, в Конгрессе интересуются, когда Starliner снова будет готов к полету. В ответ на запрос СМИ, в NASA сообщили, что рассматривают возможность нового полета Starliner на МКС в начале 2026 года, при условии сертификации и решения технических проблем. Рассматривается вариант полета как с экипажем, так и только с грузом.

По мнению аналитика Американского института предпринимательства Тодда Гаррисона, даже несмотря на дальнейший отказ Маска от своих слов, подобная угроза может нанести репутационный ущерб SpaceX, которая долгое время была одним из самых надежных партнеров правительства.

"Это почти как эмбарго на космическую станцию. Маск фактически заявил, что отрежет NASA от ее собственной лаборатории в космосе", - сказал он.

Гаррисон провел параллели с ситуацией 2022 года, когда Маск отказался активировать систему Starlink для поддержки наступления Сил обороны Украины на российские войска. Это решение вызвало критику из-за чрезмерной зависимости национальной безопасности от одной компании или лица.

Обеспокоенность Пентагона и астронавтов

Учитывая опыт SpaceX в развертывании спутниковой группировки Starlink, компанию ранее рассматривали как потенциального подрядчика для инициативы президента Трампа по созданию системы противоракетной обороны Golden Dome с использованием орбитальных спутников.

Однако импульсивное заявление Маска серьезно обеспокоило оборонное ведомство. "Никому не понравится идея, что оборона страны может стать заложницей твитов Илона Маска", - добавил Гаррисон.

Бывший астронавт NASA и экс-сотрудник SpaceX Гарретт Рейсман подчеркнул, что для астронавтов заявление Маска "стало очень личным", ведь может поставить под угрозу их возможность полета.

"Не стоит преувеличивать значение вспышки эмоций в соцсетях. Но когда твои мечты и надежды связаны с этим, трудно не думать: "Боже, а полечу ли я в космос?"", - сказал Рейсман.

Пентагон в последнее время пытается расширить военно-космическую индустриальную базу, чтобы повысить конкуренцию, снизить затраты и повысить инновационность. В 2024 году Космические силы США обнародовали стратегию, которая подчеркивает необходимость избегать "чрезмерной зависимости от одного поставщика или решения".

Конкуренция за контракты

С целью создания конкурентной среды, недавно Пентагон ввел две категории конкурсов на запуск. Первая позволяет новым участникам подаваться на контракты для запуска меньших и менее критических спутников; вторая - для мощных проверенных ракет, которые запускают спутники, потеря которых неприемлема.

Несмотря на это, SpaceX до сих пор доминирует в запуске таких миссий благодаря чрезвычайно регулярным полетам ракеты Falcon 9. Конкуренты, такие как Vulcan от United Launch Alliance (ULA), New Glenn от Blue Origin и Neutron от Rocket Lab, в основном еще не доказали свою эффективность.

Так, New Glenn совершила лишь один полет, Vulcan - два, а Neutron - ни одного. Еще до последних заявлений Маска, Пентагон публично выражал обеспокоенность темпами разработки ракеты Vulcan, несмотря на ее сертификацию для выполнения задач национальной безопасности.

В заявлении для Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США, генерал-майор Космических сил Стивен Перди отметил необходимость формирования имилджа у подрядчиков.

В частности ULA, должны "ввести культуру ответственности и восстановить доверие, чтобы доказать (Руководителю по приобретению космических систем. - ред.), что они придерживаются принципов, необходимых для обеспечения быстрых, бюджетных и своевременных решений".

"Не так страшен черт"?

Как отмечают специалисты по государственным закупкам, с юридической и практической точки зрения, реализация озвученных Маском или главой государства угроз, является маловероятной, - если правительство или компания решат выйти из контракта, им придется уплатить существенные финансовые штрафы. А если подрядчик откажется от контракта, это может навредить его шансам на получение будущих контрактов.

В то же время, некоторые эксперты ранее уже предостерегали от политической активности Маска и ее влияния на его компании.

Так, гендиректор RocketLab Питер Бек, который стремится конкурировать за государственные космические контракты, в интервью в прошлом году высказал мнение, что приобретение Twitter (ныне X) и близость к Трампу могут повредить бизнесу Маска.

"Безусловно, это вызывает дискомфорт. В конце концов, если ты выполняешь важные задачи для нацбезопасности, ответственность лежит на CEO", - сказал он.