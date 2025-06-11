Компанія Tesla запускає мережу роботаксі у США: оприлюднене відео новинки

Компанія Tesla мільярдера Ілона Маска показала автомобіль без водія, що керується роботом. Безпілотники готують транспорту революцію в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg та сторінку Ілона Маска у соцмережі Х.

Керівництво компанії Tesla Inc. оприлюднило відео, на якому зафіксовано один з автомобілів Tesla, що рухається вулицями Остіна (штат Техас) без водія за кермом. Таким чином, у компанії натякнули на наближення запуску сервісу роботаксі в місті.

На опублікованих кадрах зафіксовано чорний електромобіль Model Y з написом "robotaxi" на передніх дверцятах, що звертає з South Congress Avenue в одному з туристичних районів столиці штату.

Відео розміщене на сторінці X, що належить Маску. Його також поширив Ашок Елусвамі - керівник підрозділу Autopilot компанії Tesla, який нещодавно очолив проект розробки людиноподібного робота Optimus.

Slowly slowly at first, then … https://t.co/MxYCwhGJZw — Ashok Elluswamy (@aelluswamy) June 10, 2025

Хоча офіційної дати запуску сервісу компанія поки не оголосила, за даними агентства Bloomberg, Tesla планує розпочати експлуатацію мережі роботаксі 12 червня.

На початковому етапі до роботи будуть залучені безпілотні версії Model Y, що наразі проходять випробування. Ці транспортні засоби вже були помічені у різних районах Остіна з виробничими номерними знаками та водієм за кермом.

Згідно з оприлюдненою інформацією, автомобілі будуть використовувати так звану "несупервізовану" версію фірмового комплексу систем допомоги водієві Full Self-Driving.

В окремому дописі на платформі X Ілон Маск зазначив, що продемонстрований на відео транспортний засіб, функціонував на базі оновленого програмного забезпечення.

Глава компанії неодноразово наголошував, що майбутнє Tesla тісно пов’язане з розвитком робототехніки, автономних технологій і штучного інтелекту.

За його словами, запуск сервісу в Остіні розпочнеться в обмеженому форматі - з 10-20 автомобілів, після чого проект буде поступово масштабовано.

Наразі не повідомляється, хто саме стане першими користувачами послуги, через який застосунок слід буде замовляти поїздки та якою буде їхня вартість.