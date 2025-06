Компанія Tesla запускає мережу роботаксі у США: оприлюднене відео новинки

Керівництво компанії Tesla Inc. оприлюднило відео, на якому зафіксовано один з автомобілів Tesla, що рухається вулицями Остіна (штат Техас) без водія за кермом. Таким чином, у компанії натякнули на наближення запуску сервісу роботаксі в місті.

На опублікованих кадрах зафіксовано чорний електромобіль Model Y з написом "robotaxi" на передніх дверцятах, що звертає з South Congress Avenue в одному з туристичних районів столиці штату.

Відео розміщене на сторінці X, що належить Маску. Його також поширив Ашок Елусвамі - керівник підрозділу Autopilot компанії Tesla, який нещодавно очолив проект розробки людиноподібного робота Optimus.

Slowly slowly at first, then … https://t.co/MxYCwhGJZw