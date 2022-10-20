Компания Маска запустит терминалы Starlink для открытого неба

Компания SpaceX Илона Маска снова заявила о нововведениях, на этот раз для самолетов. Речь идет о скоростном интернете, покрытие которого будет глобальным и доступным.

Компания уточнила, что каждый самолет с терминалом Starlink теперь будет обеспечен интернет-связью со скоростью передачи данных до 350 Мбит/с. Эта скорость гораздо больше того, что обеспечивается в воздухе сейчас - максимальная скорость интернета не превышает 10 мБит/с, и только над землей, а спутниковые системы предлагают интернет со скоростью от 30 до 100 Мбит/с.

Специалисты компании SpaceX подчеркивают, что покрытие интернетом будет глобальным и доступным в течение всего полета. Такой уровень интернета позволит пассажирам не только пользоваться интернет-связью, но и делать видеозвонки и даже играть онлайн. Нововведение планируется внедрить уже в 2023 году.