Маск спрогнозировал, в каком случае Россия решится на ядерный удар
Если Россия окажется перед выбором потерять Крым или нанести ядерный удар, Кремль выберет именно использование ядерного оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского миллиардера Илона Маска в Twitter.
"Если Россия окажется перед выбором: потерять Крым или использовать ядерное оружие на поле боя, она выберет последнее", - заявил он.
Маск также предположил, что если нанести ядерный удар по России, "они нанесут ядерный удар по нам", и тогда "у нас будет Третья мировая война".
"Мы уже всячески санкционировали/отсекали Россию, так что им еще терять?" - резюмирует Маск.
Ранее Маск заявлял, что у России есть возможность полностью уничтожить США и Европу ядерными ракетами меньше, чем за 30 минут. При этом он не забыл уточнить, что равноценная возможность есть и у США и Европы.
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