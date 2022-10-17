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Маск спрогнозировал, в каком случае Россия решится на ядерный удар

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Россия, Понедельник 17 октября 2022 18:26
Маск спрогнозировал, в каком случае Россия решится на ядерный удар Фото: американский миллиардер Илон Маск (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Если Россия окажется перед выбором потерять Крым или нанести ядерный удар, Кремль выберет именно использование ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского миллиардера Илона Маска в Twitter.

"Если Россия окажется перед выбором: потерять Крым или использовать ядерное оружие на поле боя, она выберет последнее", - заявил он.

Маск также предположил, что если нанести ядерный удар по России, "они нанесут ядерный удар по нам", и тогда "у нас будет Третья мировая война".

"Мы уже всячески санкционировали/отсекали Россию, так что им еще терять?" - резюмирует Маск.

Ранее Маск заявлял, что у России есть возможность полностью уничтожить США и Европу ядерными ракетами меньше, чем за 30 минут. При этом он не забыл уточнить, что равноценная возможность есть и у США и Европы.

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Илон Маск
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