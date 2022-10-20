Компанія Маска запустить термінали Starlink для відкритого неба

Компанія SpaceX Ілона Маска знову заявила про нововведення, цього разу для літаків. Йдеться про швидкісний інтернет, покриття якого буде глобальним та доступним.

Компанія уточнила, що кожен літак із терміналом Starlink тепер буде забезпечений інтернет-зв'язком зі швидкістю передачі даних до 350 Мбіт/с. Ця швидкість набагато більша за ту, що забезпечується в повітрі зараз – максимальна швидкість інтернету не перевищує 10 мбіт/с, і тільки над землею, а супутникові системи пропонують інтернет зі швидкістю від 30 до 100 Мбіт/с.

Фахівці компанії SpaceX підкреслюють, що покриття інтернетом буде глобальним і доступним протягом усього польоту. Такий рівень інтернету дозволить пасажирам не тільки користуватися інтернет-зв'язком, а й робити відеодзвінки та навіть грати онлайн. Нововведення планується запровадити вже 2023 року.