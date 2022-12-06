В США расследуют Neuralink Маска. Из-за испытаний компании погибли уже 1500 животных

В США взялись за расследование деятельности компании Neuralink Илона Маска, разрабатывающей чипы для соединения мозга с компьютерами. Во время ее испытаний уже погибли не менее 1500 животных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание со ссылкой на собственные источники, Neuralink проверяют на нарушение закона о защите животных после жалоб ряда организаций и сотрудников компании.

В частности, некоторые сообщили об "поспешном проведении тестов на животных, что влечет страдания и смерти испытуемых".

Издание пишет, что за расследование взялся Генеральный инспектор министерства сельского хозяйства США по запросу федерального прокурора.

Ссылаясь на оказавшиеся в распоряжении Reuters документы, сообщается, что с 2018 года после исследований Neuralink умерли около 1 500 животных. Среди которых - овцы, свиньи, обезьяны и крысы.

"Общее количество погибших животных не обязательно указывает на то, что Neuralink нарушает правила или стандартную исследовательскую практику. Многие компании регулярно используют животных в экспериментах для улучшения здравоохранения людей, и они сталкиваются с финансовым давлением, чтобы быстро вывести продукты на рынок. Животных обычно убивают после завершения экспериментов, часто для того, чтобы их можно было исследовать посмертно для исследовательских целей", - пишет издание.

Но нынешние и бывшие сотрудники Neuralink говорят, что количество смертей животных выше, чем это нужно, по причинам, связанным с требованиями Маска ускорить исследование.

По их словам, Маск якобы "упорно пытался ускорить прогресс Neuralink, который в значительной степени зависит от испытаний на животных".

Что известно об опытах Neuralink

Компания Neuralink Corp разрабатывает мозговой имплантат, который может помочь парализованным людям снова ходить и вылечить другие неврологические заболевания.

Не так давно миллиардер Илон Маск объявил, что опробует имплантацию мозгового чипа после животных на людях и это произойдет в течение следующих шести месяцев.

При этом уже два года прошло с тех пор, как компания Маска имплантировала свою технологию в голову свиньи, а спустя чуть больше 19 месяцев - с имплантации к обезьяне.

Так, с помощью такого чипа, по словам миллиардера, компьютеры и смартфоны можно будет использовать без помощи рук.