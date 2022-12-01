ua ru
Чт, 01 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Илон Маск анонсировал первое вживление чипа в мозг человека

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 01 декабря 2022 08:34
Илон Маск анонсировал первое вживление чипа в мозг человека Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Миллиардер Илон Маск анонсировал первое испытание мозгового чипа на человеке. Нейротехнологическая компания Neuralink, которая ему принадлежит, планирует это сделать уже через шесть месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Engadget.

"Мы думаем, что, возможно, примерно через шесть месяцев мы сможем вживить первый (чип - ред.) человеку", - заявил Маск.

Отмечено, что два года прошло с тех пор, как компания Маска имплантировала свою технологию в голову свиньи, а спустя чуть больше 19 месяцев - с имплантации к обезьяне.

С помощью такого чипа, по словам миллиардера, компьютеры и смартфоны можно использовать без помощи рук. Он добавил, что операции Neuralink будет проводить аккуратно. Необходимые меры предосторожности, как отметил основатель компании, уже принимали при вживлении чипа животным в предыдущих исследованиях.

Примечательно, что в июле компания Synchron опередила Neuralink на рынке - врачи Маунт-Синай в Нью-Йорке успешно установили устройство компании длиной полтора дюйма у человека, живущего с боковым амиотрофическим склерозом.

Известно, что пациент, потерявший способность самостоятельно двигаться и общаться, получил возможность просматривать страницы интернета и отправлять текстовые сообщения с помощью чипа, переводя свои мысли в компьютерные команды.

Между тем, Neuralink Илона Маска все еще работает над получением разрешения американского регулятора на свой имплантат.

Напомним, ранее мы писали, что Илон Маск создал компанию, с помощью которой компьютеры смогут связываться с человеческим мозгом. Neuralink был зарегистрирован в Калифорнии в качестве компании "Медицинские исследования".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Илон Маск
NEWS
Сбивают даже баллистические ракеты. Что известно о Patriot и может ли Украина их получить
Сбивают даже баллистические ракеты. Что известно о Patriot и может ли Украина их получить
DAILY
Пункты разлома. Почему команда Зеленского ссорится с Кличко и другими мэрами
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Пункты разлома. Почему команда Зеленского ссорится с Кличко и другими мэрами