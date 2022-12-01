Илон Маск анонсировал первое вживление чипа в мозг человека
Миллиардер Илон Маск анонсировал первое испытание мозгового чипа на человеке. Нейротехнологическая компания Neuralink, которая ему принадлежит, планирует это сделать уже через шесть месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Engadget.
"Мы думаем, что, возможно, примерно через шесть месяцев мы сможем вживить первый (чип - ред.) человеку", - заявил Маск.
Отмечено, что два года прошло с тех пор, как компания Маска имплантировала свою технологию в голову свиньи, а спустя чуть больше 19 месяцев - с имплантации к обезьяне.
С помощью такого чипа, по словам миллиардера, компьютеры и смартфоны можно использовать без помощи рук. Он добавил, что операции Neuralink будет проводить аккуратно. Необходимые меры предосторожности, как отметил основатель компании, уже принимали при вживлении чипа животным в предыдущих исследованиях.
Примечательно, что в июле компания Synchron опередила Neuralink на рынке - врачи Маунт-Синай в Нью-Йорке успешно установили устройство компании длиной полтора дюйма у человека, живущего с боковым амиотрофическим склерозом.
Известно, что пациент, потерявший способность самостоятельно двигаться и общаться, получил возможность просматривать страницы интернета и отправлять текстовые сообщения с помощью чипа, переводя свои мысли в компьютерные команды.
Между тем, Neuralink Илона Маска все еще работает над получением разрешения американского регулятора на свой имплантат.
Напомним, ранее мы писали, что Илон Маск создал компанию, с помощью которой компьютеры смогут связываться с человеческим мозгом. Neuralink был зарегистрирован в Калифорнии в качестве компании "Медицинские исследования".
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