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Neuralink Маска получила разрешение на тестирование нейрочипов на людях

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Пятница 26 мая 2023 12:14
Neuralink Маска получила разрешение на тестирование нейрочипов на людях Фото: Илон Маск, основатель SpaceX (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Илона Маска Neuralink получила "зеленый свет" от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на тестирование мозговых имплантов на людях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Одобрение FDA является важным первым шагом, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям", - отметили в Neuralink.

Компания отметила, что пока не набирает участников и планирует раскрыть больше деталей касаемо исследований в ближайшее время.

Чем занимается Neuralink

По мнению Илона Маска, нейрочипы могут вылечить ряд заболеваний, среди которых ожирение, аутизм, депрессия, шизофрения и другие. Более того, в прошлом году миллиардер был настолько уверен в безопасности технологии, что заявил о готовности имплантировать ее своим детям.

Neuralink обратилась за одобрением FDA только в начале 2022 года, однако агентство отклонило заявку компании. Управление указало на ряд проблем, которые необходимо было решить, прежде чем давать разрешение на испытания на людях. Проблемы, в свою очередь, касались:

  • литиевой батареи устройства;
  • возможности миграции проводов имплантата в мозге;
  • безопасного извлечения устройства без повреждения мозговой ткани.

Также были случаи, когда компания попадала в скандалы. Например, в прошлом году началось расследование против Neuralink из-за информации о гибели не менее 1,5 тысяч животных во время испытаний имплантов.

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