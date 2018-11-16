Компанія Facebook відповіла на звинувачення в очорненні Сороса

Фото: Марк Цукерберг (GettyImages)

Соцмережа розірвала контракт з Definers

Компанія Facebook перегляне всі відносини з партнерськими лобістськими групами через інцидент з лобістською групою Definers, яка намагалася очорнити Джорджа Сороса і фонд його імені з метою відволікання уваги від витоків даних. Про це заявив засновник соцмережі Марк Цукерберг, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання The Financial Times.

Засновник компанії зазначив, що ні він, ні виконавчий директор компанії Шеріл Сандберг не знали про роботу Definers на Facebook. Цукерберг запевняє, що інформацію про контракт з Definers він дізнався лише з публікації The New York Times, яка і спровокувала наступний скандал.

Цукерберг також підкреслив, що Facebook ніколи не звертався до підрядників з проханням очорнити будь-кого.

Зазначено, що контракт з Definers соцмережа розірвала.

"Може бути, така фірма і доречна в Вашингтоні, але я не хотів би, щоб Facebook зв'язувався з ними, тому з ними ми більше не працюємо", - підкреслив засновник компанії.

Нагадаємо, раніше фонд Джорджа Сороса "Відкрите суспільство" звинуватив Facebook у діях, які є загрозою демократичним цінностям, і у наклепі проти Сороса.

Як писало РБК-Україна раніше, в статті NYT стверджувалося, що коли Facebook виявилася в центрі скандалу з неправомірним збиранням персональних даних користувачів з боку Cambridge Analytica, компанія спробувала перевести увагу суспільства на інші питання. Зокрема, соцмережа організувала кампанію по дискредитації своїх супротивників.

Зазначалося, що для цього Facebook звернулася до компанії Definers Public Affairs, на замовлення якої проходили критичні статті про американського фінансиста Джорджа Сороса.

Додамо, Сорос з 2015 року сприяв створенню і фінансуванню Демократичного альянсу - організації, що об'єднує і направляє американських прогресистів всередині американської Демократичної партії.

Агентство також повідомляло, що президент США Дональд Трамп звинувачує Facebook в упередженій підтримці демократів.