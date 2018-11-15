Фонд Сороса обвинил Facebook в клевете и деятельности против демократии

Фото: Джордж Сорос (GettyImages)

В Фонде шокированы, что Facebook нанял посредника для очернения Сороса

Фонд Джорджа Сороса "Открытое общество" обвинил Facebook в действиях, которые являются угрозой демократическим ценностям, и клевете против Сороса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Open Society Foundation.

В частности, в микроблоге фонда размещено письмо президента фонда Патрика Гаспарда к главному операционному директору (COO) Facebook Шерил Сандберг. Обращение связано с публикацией в газете New York Times о том, что соцсеть "вела лоббистскую кампанию по борьбе с критиками Facebook" и наняла PR-компанию, чтобы она связала противников соцсети с Джорджем Соросом.

По словам Гаспарда, "правые по всему миру предпринимают согласованную попытку демонизировать" предпринимателя и его фонды, а сам Сорос получает письма с угрозами. Также президент фонда подчеркивает, что в Facebook уже негативная распространяется информация о бизнесмене.

Open Society President @patrickgaspard's letter to @facebook's @sherylsandberg about their smear campaign against George Soros & us as reported by @nytimes: https://t.co/YJvCXYWXKm "Your methods threaten the very values underpinning our democracy." pic.twitter.com/X5Q55MkxVR

— Open Society Foundations (@OpenSociety) 15 листопада 2018 р.

"То, что вы способствовали распространению таких искажений, выходит за рамки приличия... Похоже, что эти попытки были частью стратегии по отвлечению внимания от того, что ваша компания не способна ответить на проблемы, с которыми столкнулась... Ваши методы угрожают ценностям, на которых основана наша демократия", - указано в письме.

Гаспард попросил о возможности встретиться с Сандберг и обсудить шаги, которые может предпринять операционный директор соцсети, чтобы исправить ситуацию. Копия письма также была направлена и главе Facebook - Марку Цукербергу.

Напомним, в статье NYT утверждалось, что когда Facebook оказалась в центре скандала с неправомерным сбором персональных данных пользователей со стороны Cambridge Analytica, соцсеть попыталась скрыть проблему и перевести внимание общества на другие вопросы. Это не сработало, и тогда Facebook организовала кампанию по дискредитации своих противников. Для этого она обратилась к компании Definers Public Affairs, а та стала убеждать журналистов расследовать финансовые связи между окружением Сороса и членами движений против социальной сети.