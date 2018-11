Фонд Сороса обвинил Facebook в клевете и деятельности против демократии

В Фонде шокированы, что Facebook нанял посредника для очернения Сороса

Фонд Джорджа Сороса "Открытое общество" обвинил Facebook в действиях, которые являются угрозой демократическим ценностям, и клевете против Сороса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Open Society Foundation.

В частности, в микроблоге фонда размещено письмо президента фонда Патрика Гаспарда к главному операционному директору (COO) Facebook Шерил Сандберг. Обращение связано с публикацией в газете New York Times о том, что соцсеть "вела лоббистскую кампанию по борьбе с критиками Facebook" и наняла PR-компанию, чтобы она связала противников соцсети с Джорджем Соросом.

По словам Гаспарда, "правые по всему миру предпринимают согласованную попытку демонизировать" предпринимателя и его фонды, а сам Сорос получает письма с угрозами. Также президент фонда подчеркивает, что в Facebook уже негативная распространяется информация о бизнесмене.

Open Society President @patrickgaspard's letter to @facebook's @sherylsandberg about their smear campaign against George Soros & us as reported by @nytimes: https://t.co/YJvCXYWXKm "Your methods threaten the very values underpinning our democracy." pic.twitter.com/X5Q55MkxVR