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Фонд Сороса обвинил Facebook в клевете и деятельности против демократии

Новости » Телеком & IT    15.11.2018 - 22:33
Фонд Сороса обвинил Facebook в клевете и деятельности против демократии
Фото: Джордж Сорос (GettyImages)

В Фонде шокированы, что Facebook нанял посредника для очернения Сороса

Фонд Джорджа Сороса "Открытое общество" обвинил Facebook в действиях, которые являются угрозой демократическим ценностям, и клевете против Сороса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Open Society Foundation.

В частности, в микроблоге фонда размещено письмо президента фонда Патрика Гаспарда к главному операционному директору (COO) Facebook Шерил Сандберг. Обращение связано с публикацией в газете New York Times о том, что соцсеть "вела лоббистскую кампанию по борьбе с критиками Facebook" и наняла PR-компанию, чтобы она связала противников соцсети с Джорджем Соросом.

По словам Гаспарда, "правые по всему миру предпринимают согласованную попытку демонизировать" предпринимателя и его фонды, а сам Сорос получает письма с угрозами. Также президент фонда подчеркивает, что в Facebook уже негативная распространяется информация о бизнесмене.

"То, что вы способствовали распространению таких искажений, выходит за рамки приличия... Похоже, что эти попытки были частью стратегии по отвлечению внимания от того, что ваша компания не способна ответить на проблемы, с которыми столкнулась... Ваши методы угрожают ценностям, на которых основана наша демократия", - указано в письме.

Гаспард попросил о возможности встретиться с Сандберг и обсудить шаги, которые может предпринять операционный директор соцсети, чтобы исправить ситуацию. Копия письма также была направлена и главе Facebook - Марку Цукербергу.

Напомним, в статье NYT утверждалось, что когда Facebook оказалась в центре скандала с неправомерным сбором персональных данных пользователей со стороны Cambridge Analytica, соцсеть попыталась скрыть проблему и перевести внимание общества на другие вопросы. Это не сработало, и тогда Facebook организовала кампанию по дискредитации своих противников. Для этого она обратилась к компании Definers Public Affairs, а та стала убеждать журналистов расследовать финансовые связи между окружением Сороса и членами движений против социальной сети.

Цукерберг запретил пользоваться iPhone в офисе Facebook, - NYT Facebook заказывала негативные статьи об Apple и Google, - NYT
Новости Украины FacebookДжордж Сорос
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