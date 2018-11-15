Facebook заказывала негативные статьи об Apple и Google, - NYT

Иллюстративное фото (cybercrime.gov.ua)

В некоторых статьях указывалось, что Apple собирает данные своих пользователей

Компания Facebook после скандала с британской фирмой Cambridge Analytica заказывала негативные статьи о своих технологических конкурентах - Apple и Google. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на газету The New York Times.

Так, NYТ со ссылкой на источники в соцсети отмечает, что новые обязательства Facebook возложила на консалтинговую фирму Definers Public Affairs, которая занимается освещением деятельности компании в СМИ. Указано, что это произошло в октябре 2017 года и непосредственно после скандала с передачей личных данных пользователей - в марте этого года. Критические статьи выходили на связанном с ней сайте NTK Network.

Газета также подчеркивает, что многие публикуемые этим порталом статьи пишутся сотрудниками Definers. У NTK не очень большая аудитория, но его материалы часто размещают у себя многие американские журналы, в частности Breitbat.

Также сообщается, что в одних статьях указывалось, что Apple собирает данные своих пользователей, в других - преуменьшалась возможная роль Facebook в процессе вмешательства в президентские выборы 2016 года в США.

Кроме того, по заказу Facebook через Definers Public Affairs проходили критические статьи об американском финансисте Джордже Соросе, который в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме обвинил Facebook и Google в том, что они "не хотят защищать общество от последствий своих действий".

При этом в Facebook отрицают информацию о том, что они просили консалтинговую фирму публиковать негативную информацию о конкурентах.

"Неверно предполагать, что мы когда-либо просили Definers за деньги писать статьи от имени Facebook или сообщать что-либо неправдоподобное", - отметили в компании.

Напомним, Британия просит Евросоюз расследовать дело компании Facebook по поводу обвинений в злоупотреблениях данными пользователей, в том числе через компанию Cambridge Analytica.

РБК-Украина также сообщало, что данные 257 тысяч пользователей Facebook разместили в свободном доступе в интернете, в том числе личные сообщения более 80 тыс. юзеров, большинство которых - из Украины.