Компания Facebook ответила на обвинения в очернении Сороса

Фото: Марк Цукерберг (GettyImages)

Соцсеть разорвала контракт с Definers

Компания Facebook пересмотрит все отношения с партнерскими лоббистскими группами из-за инцидента с лоббистской группой Definers, которая пыталась очернить Джорджа Сороса и фонд его имени с целью отвлечения внимания от утечек данных. Об этом заявил основатель соцсети Марк Цукерберг, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание The Financial Times.

Основатель компании отметил, что ни он, ни исполнительный директор компании Шерил Сандберг не знали о работе Definers на Facebook. Цукерберг уверяет, что информацию о контракте с Definers он узнал лишь из публикации The New York Times, которая и спровоцировала последующий скандал.

Цукерберг также подчеркнул, что Facebook никогда не обращался к подрядчикам с просьбой очернить кого-либо.

Указано, что контракт с Definers соцсеть разорвала.

"Может быть, такая фирма и уместна в Вашингтоне, но я не хотел бы, чтобы Facebook связывался с ними, поэтому с ними мы больше не работаем", - подчеркнул основатель компании.

Напомним, ранее фонд Джорджа Сороса "Открытое общество" обвинил Facebook в действиях, которые являются угрозой демократическим ценностям, и клевете против Сороса.

Как писало РБК-Украина ранее, в статье NYT утверждалось, что когда Facebook оказалась в центре скандала с неправомерным сбором персональных данных пользователей со стороны Cambridge Analytica, компания попыталась перевести внимание общества на другие вопросы. В частности, соцсеть организовала кампанию по дискредитации своих противников.

Отмечалось, что для этого Facebook обратилась к компании Definers Public Affairs, по заказу которой проходили критические статьи об американском финансисте Джордже Соросе.

Добавим, Сорос с 2015 года способствовал созданию и финансированию Демократического альянса - организации, объединяющей и направляющей американских прогрессистов внутри американской Демократической партии.

Агентство также сообщало, что президент США Дональд Трамп обвиняет Facebook в предвзятой поддержке демократов.