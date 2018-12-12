В Україні очікуються сильні снігопади і дощі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні в Україні місцями сніг, хуртовини та дощ

Найближчими днями погода в Україні суттєво погіршиться, очікуються сильні снігопади та дощі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, за даними Укргідрометцентру, 12-13 грудня очікується ускладнення погодних умов. Зокрема, 12 грудня у Чернігівській, Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях прогнозують сильний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с, приріст снігового покриву 12-20 см;

Вночі 12 грудня у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях сильні опади переважно у вигляді дощу.

13 грудня в Україні, крім східних областей, Прикарпаття та Закарпаття, вночі помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах країни ожеледиця.

В Києві та Київській області вранці 12 грудня туман, видимість 200-500 м.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві найближчими днями очікуються хуртовини і до 18 см снігу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 12 грудня на території України очікується сніг, місцями з дощем, температура повітря вдень від -1 до +5.

Крім того, у акваторії Чорного та Азовського морів на 12 грудня 2018 року оголошено штормове попередження.