У Києві у найближчі дні очікуються хуртовини та до 18 см снігу

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Ускладнення погодних умов можуть призвести до часткового порушення руху транспорту

У Києві 12-13 грудня 2018 року очікуються хуртовини та до 18 см снігу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, у найближчі дні у Києві очікується ускладнення погодних умов. Зокрема, синоптики попереджають про сильний сніг, хуртовини, пориви вітру та ожеледицю.

"12 грудня очікується сильний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, пориви вітру 15-18 м/с. 13 грудня вночі помірний, удень невеликий сніг. Приріст снігового покриву 13-18 см; на дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що за даними синоптиків, ускладнення погодних умов можуть призвести до часткового порушення руху транспорту на автомобільних дорогах та вулицях (2 рівень загрози "жовтий").

У КМДА просять водіїв утриматися від поїздок на власних авто та надати перевагу громадському транспорту.

Нагадаємо, раінше повідомлялося, що у Києві сьогодні до кінця доби, 10 грудня, а також завтра, 11 грудня, очікується туман.

Крім того, повідомлялося, що станом на ранок 10 грудня у Карпатах висота снігового покриву місцями досягає 35 см.