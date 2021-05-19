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Шмигаль вніс в Раду подання на призначення трьох міністрів

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Київ, Середа 19 травня 2021 11:20
Шмигаль вніс в Раду подання на призначення трьох міністрів Фото: глава Кабміну Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Юлія Струк

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав до Верховної ради подання на призначення трьох міністрів. Йдеться про вакантні посади глав Мінекономіки, МОЗ та Мінінфраструктури.

Про це РБК-Україна повідомила прес-секретар прем'єр-міністра Ольга Куришко.

Шмигаль вніс ці кандидатури за пропозицією фракції "Слуга народу", яка має права коаліції.

Так, Олексія Любченка пропонується призначати на посаду першого віце-прем'єр-міністра - міністра економіки, Олександра Кубракова - на посаду міністра інфраструктури, Віктора Ляшка - на посаду міністра охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що СН очікує внесення кандидатур на посади міністрів вже в середу.

Як писало РБК-Україна, вчора Верховна рада звільнила Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури.

Також нардепи звільнили главу Міністерства розвитку економіки Ігоря Петрашка.

Глави МІУ і Мінекономіки самі написали заяви на звільнення, а ось главу МОЗ Максима Степанова Рада відправила у відставку на прохання прем'єра.

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