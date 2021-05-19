Кабмін призначив тимчасового в.о. міністра економіки
Кабінет міністрів призначив тимчасового виконувача обов'язків міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Ним стала заступник міністра Ірина Новікова.
Про це в Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Крім того, уряд призначив Юлію Підкоморну заступником міністра енергетики, Семена Кривоноса головою Державної інспекції архітектури та містобудування.
Також погоджено призначення Сергія Саніна на посаду начальника Державної установи "Держгідрографія", Валерія Сейди - тимчасовим в.о. гендиректора Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС".
Нагадаємо, вчора Верховна рада звільнила міністра економіки Ігоря Петрашко після того, як він написав заяву про відставку за власним бажанням.
Очікується, що вже завтра відомство може очолити новий міністр. Сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс кандидатуру Олександра Любченка на цю посаду. Також передбачається, що Любченко, який на сьогодні є головою Податкової служби, отримає й посаду віце-прем'єра.