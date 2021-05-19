Кабмін призначив тимчасового в.о. міністра економіки

Про це в Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Крім того, уряд призначив Юлію Підкоморну заступником міністра енергетики, Семена Кривоноса головою Державної інспекції архітектури та містобудування.

Нагадаємо, вчора Верховна рада звільнила міністра економіки Ігоря Петрашко після того, як він написав заяву про відставку за власним бажанням.

Очікується, що вже завтра відомство може очолити новий міністр. Сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс кандидатуру Олександра Любченка на цю посаду. Також передбачається, що Любченко, який на сьогодні є головою Податкової служби, отримає й посаду віце-прем'єра.