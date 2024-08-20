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Силы беспилотных систем в структуре ВСУ закрепят законом

Украина, Вторник 20 августа 2024 12:01
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Силы беспилотных систем в структуре ВСУ закрепят законом Фото: в Украине созданы Силы безпилотных систем (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины одобрил проект изменений в закон о Вооруженных силах Украины, утверждающий существование Сил беспилотных систем.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства.

Как отметил Шмыгаль, по инициативе президента Владимира Зеленского в структуре ВСУ создан отдельный род войск – Силы беспилотных систем. По его словам, Украина - первое государство в мире, завершающее их комплектование.

"Вносим соответствующие изменения в закон об ВСУ. После голосования в парламенте и подписи президента процесс правового оформления нового рода войск будет завершен", - сказал он.

Шмыгаль подчеркнул, что современная война невозможна без мощной армии дронов, которая действует эффективно и взаимодействует с другими родами войск. В производстве и применении беспилотников Украина совершила настоящий прорыв. Государством уже законтрактовано 1 млн дронов, 500 украинских компаний производят БПЛА.

Также сегодня правительство выделило 24 млрд гривен на закупку беспилотников для сил безопасности и обороны. "Украина в войне с Россией делает ставку на инновации, ассиметричные ответы и подходы. В этом залог нашей стойкости и будущей победы", - заявил премьер.

Напомним, в конце июня президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о создании сил беспилотных систем в Украине.

Возглавил Силы беспилотных систем ВСУ полковник Вадим Сухаревский. Подробнее о нем – в материале РБК-Украина .

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