У Раді сумніваються у знятті депутатської недоторканності до виборів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На сьогодні в Раді для цього немає необхідних 300 голосів

У Верховній раді України нинішнього скликання немає достатньої кількості голосів для скасування депутатської недоторканності. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Передвиборний порядок денний: чим займеться Верховна рада на новій сесії".

За словами нардепа від Радикальної партії Ігоря Попова, в парламенті немає підтримки в 300 голосів, необхідних за зняття депутатської недоторканності.

"Тому вся гра буде йти на затягування. Адже поставити на остаточне прийняття і провалити його ніхто не хоче", - заявив депутат.

Зазначимо, ключовим законопроектом щодо скасування недоторканності є президентський, який передбачає, що з 1 січня 2020 року у нардепів не буде "імунітету". В кінці вересня 2018 року нардепи 274 голосами підтримали продовження роботи над проектом після того, як його схвалив Конституційний суд.

У вересні президент Петро Порошенко вимагав скасувати депутатську недоторканність.

"Наполягаю на негайному голосуванні відповідних змін до Конституції. Максимально спростив завдання, шановні народні депутати, запропонувавши ввести цю норму з наступного скликання. КСУ дав добро і настав момент істини", - заявив він.