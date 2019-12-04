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У Зеленського просять Раду прийняти компромісний закон про ринок землі

Новини » Політика     04.12.2019 - 18:50
У Зеленського просять Раду прийняти компромісний закон про ринок землі
Фото: Роман Лещенко (AgroPortal)

За час мораторію 4 млн гектарів вивели через тіньові схеми

Президент України Володимир Зеленський просить Верховну раду ухвалити компромісну редакцію закону про ринок землі. Про це на парламентських слуханнях заявив уповноважений президента з земельних питань Роман Лещенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Зеленський закликав усіх до національного діалогу.

"17 областей за 2 місяці, розмова від області до області, сотні зустрічей з профільними асоціаціями з однією метою. Президент закликає: давайте шукати національний компроміс, давайте знайдемо той компроміс і ту редакцію, яка дозволить всім нам зробити земельну реформу", - заявив Лещенко.

За його словами, за час дії мораторію 4 млн гектарів землі вивели через тіньові схеми.

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що законопроект про ринок землі Верховна рада України проголосує на наступному пленарному тижні, який пройде з 16 по 20 грудня.

Крім того, у "Слузі народу" сподіваються на референдум про продаж землі іноземцям в 2020 році. За словами першого заступника голови фракції Олександра Корнієнка, поправка про референдум подана до закону про ринок землі.

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