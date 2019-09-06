Комітет Ради у п'ятницю розгляне закон Зеленського про імпічмент

Народні депутати сьогодні, 6 вересня планують розглянути на комітеті законопроект президента Володимира Зеленського про процедуру усунення президента України з посади. Про це йдеться у порядку денному комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Закон визначений президентом як невідкладний.

"Про проект закону про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент) №1012", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, буде розглядатись законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади №1066".

Нагадаємо, раніше перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук анонсував, що питання про зняття недоторканності з президента буде внесене на наступному пленарному тижні. Він зазначив, що це процедура, яка дає можливість залучати до відповідальності президента України.

Як писало РБК-Україна раніше, 3 вересня Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів.

Так, 29 серпня у Верховній раді зареєстрували як невідкладний законопроект Володимира Зеленського про імпічмент.