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ГПУ передасть іншим органам понад 100 проваджень у справах Майдану

Новини » Суспільство     22.11.2019 - 15:13
ГПУ передасть іншим органам понад 100 проваджень у справах Майдану
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Більша частина буде передана до ДБР і НАБУ

Генеральна прокуратура України передасть іншим відомствам 114 кримінальних проваджень у справах Майдану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генпрокуратуру.

Повідомляється, що у зв'язку із закінченням строку повноважень досудового розслідування органами ГПУ 114 кримінальних проваджень будуть спрямовані в інші органи попереднього розслідування.

Зокрема, в Держбюро розслідувань передадуть 50 проваджень, ще 43 - в Національне антикорупційне бюро. Інші провадження будуть передані в органи Національної поліції, СБУ та Державної податкової служби.

Нагадаємо, раніше заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Віктор Чумак назвав кількість вироків у справах про злочини на Майдані. Станом на сьогодні обвинувальні вироки винесені стосовно 19 осіб.

Раніше також генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що у ГПУ проводиться внутрішнє розслідування зникнення двох томів матеріалів у справах Майдану.

"Інспекція ГПУ проводить службове розслідування по факту, який був публічно оприлюднений. Щодо зникнення двох томів у кримінальному провадженні. У нас є факти, що деякі з речових доказів, носії інформації, пошкоджені і не можна відтворити цю інформацію", - підкреслив він.

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