У ГПУ вирішують питання щодо проведення експериментів у справах Майдану

Фото: Руслан Рябошапка (Віталій Носач/РБК-Україна)

Рябошапка підкреслив, що йдеться не про експертизи, а саме про слідчі експерименти

В Офісі генерального прокурора наразі вирішують питання щодо проведення слідчих експериментів у справах, які стосуються застосування насильства під час Революції гідності на Майдані. Про це заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

Він підкреслив, що йдеться не про експертизи, а саме про слідчі експерименти.

"Мова не йде про експертизи. Я говорив про слідчі експерименти. І наразі ми вирішуємо, щоб ці слідчі експерименти проводити вже зараз. Не відкладаючи... Це по тим, які пов'язані саме з подіями на Майдані - застосування насильства. А які саме, не бачу можливості про це говорити", - заявив Рябошапка.

Генпрокурор наголосив, що слідчі експерименти у справах Майдану можна було проводити 5 років тому.

"Більшість проваджень - не завершені. Більшість тих слідчих експериментів, які ми зараз будемо робити - їх можна було зробити ще 5 років тому. Адже нічого особливо складного в цьому немає. Ніякої процесуальної складності і відтворити там обставини, в яких були заподіяні тілесні ушкодження, умовно кажучи, на Майдані, де і кого і як було побито, грубо кажучи - це можна було зробити ще 5 років тому, а не робити це на 6-й рік після тих подій", - додав він.

Нагадаємо, раніше глава Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що розслідування справ Майдану зупинене не через відсутність норми в законодавстві про переведення слідчих Генпрокуратури до Держбюро. За його словами, ДБР поки нічого розслідувати - ГПУ фізично ще не передала матеріали проваджень.

Як писало РБК-Україна раніше, ГПУ передасть іншим органам більше 100 проваджень у справах Майдану.

Додамо також, раніше заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Віктор Чумак назвав кількість вироків у справах про злочини на Майдані. На даний момент обвинувальні вироки винесені стосовно 19 осіб.